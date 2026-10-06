Народные приметы на октябрь: как по птицам и деревьям определяли приближение заморозков

Когда ждали первых заморозков

Одной из самых известных была примета, связанная с отлетом журавлей. В начале октября, в день Ярины, по народным наблюдениям, если журавли уже отправились в теплые края, то примерно через две недели ждали морозов. Именно поэтому этот день называли "журавлиным". Такую примету фиксируют украинские этнографические и фольклорные источники, в частности, украинский народный календарь "Мамаева Слобода".

Еще одним признаком считали северный ветер. На Дениса, 3 октября, по народному календарю, наблюдали, откуда он дует: северный связывали с похолоданием, южный - с теплом, восточный - с прохладной сухой погодой.

Поведение птиц также имело значение. Ранний отлет журавлей воспринимали как сигнал приближения холодов, а задержку - как признак того, что тепло еще продержится. В отдельных украинских традициях даже пытались отсчитывать приблизительное время до морозов с момента появления первого журавлиного ключа.

Листья на деревьях тоже были своеобразным естественным календарем. Если осенью оно долго не опадалось, это связывали с более поздним приходом холодов. А быстрое обнажение деревьев воспринимали как признак приближающейся зимней погоды. Такие наблюдения особенно часто касались березы, вишни и дуба.

На что еще обращали внимание

Паутина осенью также фигурирует в украинских народных приметах. Его большое количество связывали с теплой и ясной погодой, а в отдельных традициях - с более поздними заморозками. То есть большое количество паутины было скорее знаком, что резкого похолодания пока не стоит ждать.

Утренний туман тоже замечали в октябре. По народным наблюдениям, сочетание теплого дня, утреннего тумана и паутины считалось признаком того, что осенняя погода еще будет погоже.

Сова кричит - к холоду, говорили в некоторых украинских традициях. Это уже не календарный прогноз с конкретной датой, а пример того, как поведение животных пытались увязывать с изменениями погоды.

Если осенью долго не исчезают мухи, по народной примете, осень будет длиннее, а снег выпадет позже. Соответственно, первые стойкие холода также ждали не так скоро.

Если сороки рано умолкают, это тоже воспринималось как знак холодной осени. Подобные приметы показывают, насколько внимательно наблюдали за поведением птиц перед сменой сезона.

Северо-восточный ветер в отдельных народных календарях тоже связывали с холодом. В частности, резкий ветер такого направления считали предвестником похолодания.

Что из этих примет действительно можно считать прогнозом

Народные приметы были частью традиционной метеорологии: люди накапливали свои наблюдения за природой и использовали их в повседневной жизни. Этнограф Сергей Макарчук в работе "Українська народна метеорологія та календар" отмечает, что такие знания формировались в процессе постоянного наблюдения за природными условиями и помогали людям ориентироваться в погоде и хозяйственных работах.

Однако народная примета не может точно определить дату первой заморозки. Сегодня это зависит от реальной температуры воздуха, облачности, ветра и других метеорологических условий.

Так что журавлиный ключ, раннее опадение листьев или северный ветер для наших предков были важными сигналами изменения погоды, но современный прогноз погоды остается более точным способом узнать, когда именно в конкретном регионе ждут первые заморозки.