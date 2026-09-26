Полнолуние на выходных: прогноз на 26-27 сентября от астролога Соловьевой

26 сентября - Полнолуние и старт теневого периода Венеры

По словам Соловьевой, 26 сентября начинается теневой период ретроградной Венеры, который продлится до 3 октября.

Астролог отмечает, что Венера связана с темами гармонии, красоты, финансов, творчества, партнерства и личных ценностей. Поэтому в ближайшие дни она советует особенно осторожно относиться к решениям в этих областях.

В частности, на этот период лучше не планировать:

новые пластические операции и косметологические процедуры

заключение важных договоров

оформление кредитов

регистрацию бизнеса и старт крупных финансовых проектов.

Также Соловьева не советует спешить с регистрацией брака, завершением отношений, кардинальным изменением имиджа или дизайна дома, покупкой дорогой одежды, украшений и предметов искусства.

Осторожность, по ее прогнозу, нужна и в личной жизни. Начинать новые отношения или переводить существующие на следующий уровень в этот период она не рекомендует.

Зато теневой период Венеры подходит для того, чтобы пересмотреть уже существующие отношения, разобраться с вопросами из прошлого, избавиться от древних оскорблений, провести ревизию гардероба и навести порядок в финансах. Полезны будут и творческие занятия.

Полнолуние 26 сентября - советы от астролога

Точная фаза Полноты состоится 26 сентября в 19:49 по киевскому времени. Соловьева отмечает, что этот период лучше не выбирать для старта важных дел, принятия серьезных решений и рискованных авантюр.

Она также советует по возможности не планировать в этот период хирургические и стоматологические вмешательства и посещения парикмахера.

Отдельно астролог обратила внимание на промежуток с 11:32 до 13:23. В настоящее время, по ее словам, Луна будет "без курса".

В астрологии такой период считается неблагоприятным для важных стартов и решений. Соловьева советует в эти часы:

не начинать и не менять ничего значимого

не делать больших покупок

не полагаться на случайные предложения и идеи

не обращаться с важными просьбами, если их можно отложить.

Это время лучше провести более спокойно и не требовать от себя мгновенных результатов.

27 сентября - день для дома и общения

В воскресенье теневой период ретроградной Венеры продолжится, поэтому рекомендации по финансам, отношениям, крупным покупкам и кардинальным изменениям будут оставаться актуальными. По словам Соловьевой, 27 сентября также не следует начинать новые важные дела и принимать решения, последствия которых могут быть долгосрочными.

В то же время день имеет и благоприятные направления.

Астролог советует уделить время коллективным обсуждениям, деловым встречам, домашним делам и общению с близкими. Хорошо наводить порядок дома и принимать гостей.

А вот новые дела, связанные с развлечениями, детьми, азартными играми, выступлениями перед аудиторией, романтическими похождениями, престижными должностями или дорогими вещами, лучше пока отложить.

Как лучше провести выходные 26-27 сентября

По прогнозу Соловьевой, эти выходные больше подходят не для резких стартов, а для ревизии уже имеющегося. Можно посмотреть свои планы, финансовые расходы, гардероб, вернуться к нерешенным вопросам в отношениях или просто заняться домашними делами.

Суббота потребует большей осторожности через Полнолуние и период Луны "без курса", тогда как воскресенье астролог советует использовать для спокойного общения, наведения порядка и обсуждения важных вопросов без спешки.