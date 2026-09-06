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Гороскопы 06 сентября 2026, 12:01

Не простят и не забудут: эти знаки Зодиака могут годами помнить обиды

Иногда больше всего следует опасаться тех, кто после конфликта вдруг становится очень спокойным
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Какие знаки Зодиака самые мстительные (фото: Magnific)
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Астрологи считают, что представители разных знаков Зодиака по-разному реагируют на измену, критику и несправедливость. Для одних конфликт быстро проходит, а другие могут надолго запомнить поведение обидчика.

Styler рассказывает, кто из знаков Зодиака тяжелее всего отпускает обиды.

12 место - Стрелец

Стрельцы не любят тратить время на обиды и месть. Если их сильно задеть, они, скорее всего, просто пойдут дальше и оставят обидчика в прошлом.

11 место - Овен

Овен может взорваться буквально в секунду, но так же быстро уходит. Его месть обычно эмоциональна и импульсивна, поэтому долго лелеять обиду этот знак не любит.

10 место - Лев

Львы способны простить, но забыть обиду им бывает сложно. Чаще всего они наказывают обидчика собственным безразличием - просто перестают обращать на него внимание.

9 место - Водолей

Водолей не станет устраивать громких сцен из-за обиды. Он просто дистанцируется, закроет доступ к своей жизни и может сделать вид, что этого человека больше для него не существует.

8 место - Рыбы

Рыбы кажутся слишком хорошими, чтобы мстить, но не стоит недооценивать их память. Они могут долго переживать обиду, а затем неожиданно забрать свою поддержку именно тогда, когда она больше всего нужна.

7 место - Телец

Телец долго терпит и старается не обострять ситуацию. Но если его терпение окончательно иссякнет, он просто вычеркнет обидчика из своей жизни - и вернуть доверие будет очень сложно.

6 место - Близнецы

Близнецы могут быть опасны именно из-за слов. Они способны так тонко подколоть или использовать сарказм, что обидчик поймет суть мести далеко не сразу.

5 место - Весы

Весы не любят открытую войну, поэтому их месть часто выглядит максимально спокойно. Они могут улыбаться, вести себя вежливо, а потом просто вычеркнуть человека из своей жизни.

4 место - Дева

Дева способна запомнить обиду до мельчайших деталей. Представители этого знака не будут спешить с ответом, но могут дождаться момента, когда один точный поступок скажет больше тысячи слов.

3 место - Рак

Раки очень эмоциональны, поэтому измену или серьезную обиду переживают особенно болезненно. Их главное оружие - лишить обидчика своей заботы, внимания и поддержки, которую тот раньше воспринимал как должное.

2 место - Козерог

Козерог не станет тратить силы на бессмысленные ссоры. Его стиль - молча сделать выводы, добиться еще большего успеха и однажды показать обидчику, насколько хорошо он может жить без него.

1 место - Скорпион

Скорпион по праву возглавляет рейтинг самых мстительных знаков Зодиака. Он прекрасно помнит предательства и обиды и, если решит ответить, может сделать это холодно, продуманно и неожиданно для обидчика.

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