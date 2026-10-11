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Гороскопы 11 октября 2026, 12:13

Рак, Рыбы или Дева: какие знаки Зодиака всегда готовы поддержать близких

Для них чужие проблемы нередко становятся личными, а поддержка - естественной реакцией
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Рейтинг самых добрых знаков Зодиака (фото: Styler)
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Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которые отличаются особой заботой о других. Некоторые из них часто сопереживают, помогают в сложные моменты и не оставляют близких без поддержки.

Кто возглавляет этот рейтинг, рассказывает Styler.

12 место - Скорпион

Скорпионы не спешат открывать душу каждому встречному, поэтому могут казаться холодными и суровыми. На самом деле они способны глубоко переживать за близких, но свою доброту обычно проявляют лишь к тем, кому действительно доверяют.

11 место - Козерог

Козероги привыкли полагаться на себя и не всегда считают нужным демонстрировать эмоции. В то же время они готовы помочь делом, дать практический совет или поддержать человека в сложный момент - без лишних слов.

10 место - Овен

Овны могут быть прямолинейными и вспыльчивыми, поэтому их доброту не всегда легко заметить. Однако если близкому человеку нужна помощь, они способны действовать быстро и решительно, не дожидаясь благодарности.

9 место - Водолей

Водолеи небезразличны к чужим проблемам и часто готовы поддержать даже малознакомого человека. Их доброта нередко проявляется через справедливость, помощь и желание сделать мир вокруг лучше.

8 место - Лев

Львы любят внимание, но не жалеют его и для других. Они могут щедро поддерживать близких, делать приятные сюрпризы и заряжать окружение своим оптимизмом.

7 место - Близнецы

Близнецы легко находят общий язык с людьми и часто умеют поднять настроение одной меткой шуткой. Они охотно выслушают, поддержат разговор и помогут, если видят, что человеку действительно нужно внимание.

6 место - Телец

Тельцы проявляют доброту не столько словами, сколько конкретными поступками. Они могут накормить, помочь с бытом, позаботиться о комфорте близких и сделать все, чтобы рядом с ними человек чувствовал себя защищенным.

5 место - Стрелец

Стрельцы отличаются оптимизмом и щедростью и любят делиться хорошим настроением с другими. Они легко приходят на помощь, поддерживают друзей в сложные моменты и часто готовы сделать больше, чем от них ожидают.

4 место - Весы

Весы не любят конфликтов и пытаются относиться к людям с пониманием. Они умеют выслушать, поддержать добрым словом и часто первыми шагают навстречу, чтобы восстановить гармонию.

3 место - Рыбы

Рыбы считаются одними из самых отзывчивых знаков Зодиака. Они тонко чувствуют настроение других людей, легко сопереживают и могут искренне помогать даже тогда, когда сами нуждаются в поддержке.

2 место - Дева

Девы проявляют доброту через заботу и конкретные действия. Они запомнят, что вам нужно, помогут решить проблему, дадут полезный совет и могут незаметно сделать для близкого человека гораздо больше, чем он просил.

1 место - Рак

Раки - настоящие мастера заботы и душевного тепла. Они искренне переживают за близких, готовы выслушать, поддержать и помочь, а чужие проблемы нередко воспринимают почти так же близко к сердцу, как и собственные.

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