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Гороскопы 07 ноября 2026, 12:41

Скорпион, Дева или Козерог: какой знак Зодиака всегда говорит правду

Есть люди, которые не прощают обмана, но всегда ли они готовы быть откровенными?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Девушка раздумывает, сказать правду или соврать (коллаж: Styler)
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Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по склонности к честности и откровенности. Они выяснили, кто не терпит лицемерия, кто избегает неудобных разговоров, а кто скрывает правду ради покоя.

Styler рассказывает, кто из представителей зодиакального круга возглавил этот рейтинг.

12 место - Близнецы

Близнецы умеют подстраиваться под собеседника, потому не всегда спешат говорить всю правду. Они могут украсить историю, изменить акценты или умолчать о неудобных подробностях, если это поможет избежать конфликта.

11 место - Рыбы

Рыбы часто скрывают правду не из-за желания обмануть, а из-за нежелания причинять боль другим. Они могут сказать, что человек хочет услышать, или умолчать о неприятной детали, чтобы сохранить гармонию в отношениях.

10 место - Весы

Весы не любят конфликтов и пытаются никого не обидеть, даже если для этого приходится скрывать собственное мнение. Они могут долго подбирать слова, избегать прямого ответа или соглашаться только ради мира.

9 место - Рак

Раки очень чувствительны к эмоциям других людей, поэтому не всегда решаются сказать неприятную правду вслух. Если откровенность может ранить близкого человека, они скорее умолчат или попытаются деликатно обойти острую тему.

8 место - Лев

Львы любят производить впечатление честных и уверенных в себе людей, но иногда могут скрывать правду, чтобы не потерять авторитет. В то же время они не очень любят, когда кто-то обманывает их самих, и часто ожидают от окружения такой же откровенности.

7 место - Стрелец

Стрельцы известны прямолинейностью и не всегда думают о том, насколько деликатно звучат их слова. Однако даже они могут промолчать, если понимают, что откровенность только создаст лишние проблемы или испортит важные отношения.

6 место - Водолей

Водолеи ценят свободу мысли и не любят притворяться другим ради одобрения. Они обычно не видят смысла в нелепой лжи, но могут скрывать личные переживания, если не хотят впускать кого-то в свой внутренний мир.

5 место - Телец

Тельцы не любят запутанных историй и обычно предпочитают простую и понятную правду. Они могут не рассказывать всего, особенно о личной жизни, но откровенную ложь ради вежливости используют нечасто.

4 место - Овен

Овны редко скрывают свое мнение и могут сказать правду прямо в глаза, даже если собеседник не готов его услышать. Им сложно долго играть роль или поддерживать ложь, хотя импульсивность иногда вынуждает их преувеличивать.

3 место - Дева

Девы ценят факты, логику и конкретику, поэтому не любят перекручивать информацию. Они могут быть слишком критичными и замечать даже малейшие неточности, а когда видят ложь, часто не могут удержаться от замечания.

2 место - Козерог

Козероги серьезно относятся к репутации и собственному слову, поэтому стараются не давать обещаний, которые не смогут выполнить. Они не всегда рассказывают все, что знают, но обычно не видят смысла во лжи, которая может разрушить доверие.

1 место - Скорпион

Скорпионы в этом рейтинге занимают первое место из-за нелюбви к фальше и лицемерию. Они могут быть очень откровенными и без приукрашивания говорить то, что думают, хотя собственные секреты и настоящие чувства раскрывать совсем не спешат.

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