Скорпион, Рак или Рыбы: кто больше всего боится измены по знаку Зодиака

12 место - Водолей

Водолей ценит свободу и старается не растворяться в отношениях так, чтобы постоянно бояться измены. Он может болезненно воспринять обман, но чаще всего просто вычеркнет человека из своей жизни и пойдет дальше.

11 место - Стрелец

Стрелец не любит ограничений, ревности и постоянных проверок, поэтому пытается доверять партнеру. Предательство его разочаровывает, но еще больше он боится потерять свободу и оказаться в отношениях без искренности.

10 место - Близнецы

Близнецы могут казаться легкомысленными в любви, но это не значит, что им безразлично верность. Они боятся не столько самой измены, сколько лжи за спиной и унижения, когда все вокруг знают правду, кроме них.

9 место - Овен

Овен привык быть сильным и не показывать своих слабостей, поэтому редко признается, насколько сильно боится измены. Если его доверие разрушить, он может отреагировать резко и эмоционально, ведь простить удар по собственному достоинству ему непросто.

8 место - Лев

Для Льва измена - это не только потеря любви, но и болезненный удар по самооценке. Он хочет быть особенным для своей половинки, поэтому мысль о том, что его могли променять на кого-нибудь другого, затрагивает его сильнее, чем он готов показать.

7 место - Весы

Весы мечтают о гармоничных отношениях, в которых есть взаимность, честность и уверенность друг в друге. Они могут долго закрывать глаза на тревожные сигналы, потому что больше всего боятся не только измены, но и разрушенного мира, который строили вместе с любимым человеком.

6 место - Козерог

Козерог не открывает свое сердце первому встречному, поэтому предательство для него означает, что все его усилия и вложения в отношения были напрасны. Он боится ошибиться в человеке, которому доверил будущее и после разочарования может очень долго никого к себе не подпускать.

5 место - Дева

Дева замечает даже малейшие изменения в поведении партнера, поэтому подозрения могут незаметно превращаться в подлинные внутренние переживания. Она опасается, что ее обманывают, а она этого не замечает, поэтому иногда анализирует каждое слово и ищет скрытый смысл там, где его может и не быть.

4 место - Телец

Телец нуждается в стабильности, верности и ощущении, что рядом с ним человек, на которого всегда можно положиться. Предательство разрушает его чувство безопасности, а восстановить утраченное доверие бывает очень сложно даже тогда, когда чувства еще остались.

3 место - Рак

Рак любит глубоко и часто привязывается к человеку всем сердцем, представляя общее будущее задолго до того, как все становится серьезным. Именно поэтому предательство для него может стать настоящей душевной раной, после которой он долго будет прокручивать прошлое и спрашивать себя, где допустил ошибку.

2 место - Рыбы

Рыбы склонны идеализировать любовь и верить, что настоящие чувства способны справиться с любыми трудностями. Они могут больше всего бояться того момента, когда красивые мечты рассыпаются через чужую ложь, ведь измена разрушает не только отношения, но и веру в сказочную любовь.

1 место - Скорпион

Скорпион больше всего ценит преданность и искренность, а предательство для него становится одним из самых болезненных испытаний в любви. По внешней уверенности он может скрывать глубокий страх быть обманутым человеком, которому открыл самые сокровенные уголки своей души. Он способен долго проверять партнера на верность, ведь для него разрушенное доверие - это рана, которую очень трудно залечить.