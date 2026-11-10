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Гороскопы 10 ноября 2026, 20:04

Скорпион, Весы и Лев: этим знакам Зодиака астролог Хейл прогнозирует успех до конца недели

После периода сомнений появится возможность вернуть уверенность и взяться за то, что откладывали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Астролог пишет гороскоп на эту неделю (коллаж: Styler)
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До 15 ноября три знака Зодиака могут ощутить заметные положительные перемены в жизни. Астролог Лесли Хейл связывает этот период с завершением ретроградного движения Меркурия и Венеры.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, в каких сферах ожидать важных изменений.

Скорпион

Для Скорпионов начинается период, когда можно постепенно возвращаться к важным делам и профессиональным целям. По прогнозу Лесли Хейл, прямое движение Меркурия в вашем знаке поможет использовать предыдущий опыт, хотя изначально возможны недоразумения и изменения планов. Не тратьте силы на споры с коллегами и попытки во что бы то ни стало доказать свою правоту. До следующей недели ситуация может заметно улучшиться, если вы сосредоточтесь на главных задачах.

Лев

Львам конец недели может принести больше уверенности в собственных силах и желание реализовать давние замыслы. Соединение Марса и Юпитера усилит амбиции, поможет активнее заявить о себе и привлечь к своим идеям. В то же время Лесли Хейл предостерегает от излишней самоуверенности, конфликтов и споров, в которых нет смысла. Лучше сейчас направить энергию на конкретные цели, а не на попытки контролировать других.

Весы

Для Весов эта неделя может стать возможностью улучшить финансовую ситуацию и вернуть уверенность в себе. Прямое движение Венеры в вашем знаке и Меркурия в Скорпионе поможет разобраться в вопросах, которые в последнее время вызывали сомнения. Астролог рекомендует внимательно пересмотреть бюджет и расходы, если вы испытываете финансовое напряжение. В конце недели влияние Марса и Юпитера может придать решимость новым шагам и просмотру личных целей.

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