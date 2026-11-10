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Гороскопи 10 листопада 2026, 20:04

Скорпіон, Терези та Лев: цим знакам Зодіаку астролог Хейл прогнозує успіх до кінця тижня

Після періоду сумнівів з'явиться можливість повернути впевненість і взятися за те, що відкладали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Астролог пише гороскоп на цей тиждень (колаж: Styler)
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До 15 листопада три знаки Зодіаку можуть відчути помітні позитивні зміни в житті. Астролог Леслі Хейл пов'язує цей період із завершенням ретроградного руху Меркурія та Венери.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, у яких сферах очікувати важливі зміни.

Скорпіон

Для Скорпіонів починається період, коли можна поступово повертатися до важливих справ і професійних цілей. За прогнозом Леслі Хейл, прямий рух Меркурія у вашому знаку допоможе використати попередній досвід, хоча спочатку можливі непорозуміння та зміни планів. Не витрачайте сили на суперечки з колегами й намагання будь-що довести свою правоту. До наступного тижня ситуація може помітно покращитися, якщо ви зосередитеся на головних завданнях.

Лев

Левам кінець тижня може принести більше впевненості у власних силах і бажання реалізувати давні задуми. З'єднання Марса та Юпітера посилить амбіції, допоможе активніше заявити про себе та привернути увагу до своїх ідей. Водночас Леслі Хейл застерігає від зайвої самовпевненості, конфліктів і суперечок, у яких немає сенсу. Найкраще зараз спрямувати енергію на конкретні цілі, а не намагання контролювати інших.

Терези

Для Терезів цей тиждень може стати можливістю покращити фінансову ситуацію та повернути впевненість у собі. Прямий рух Венери у вашому знаку та Меркурія у Скорпіоні допоможе розібратися з питаннями, які останнім часом викликали сумніви. Астролог радить уважно переглянути бюджет і витрати, якщо ви відчуваєте фінансове напруження. Наприкінці тижня вплив Марса та Юпітера може додати рішучості для нових кроків і перегляду особистих цілей.

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