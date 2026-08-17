Таро-гороскоп на 17 августа: какой знак Зодиака получит редкий шанс изменить жизнь

Овен

Карта Таро: Колесница

День потребует от Овнов решимости и четкого понимания своей цели. Не бойтесь действовать первыми: именно активность поможет получить желаемый результат.

Телец

Карта Таро: Императрица

Тельцов ждет день, благоприятный для творчества и приятного общения. Карта советует не спешить и разрешить событиям развиваться естественно - результат может приятно удивить.

Близнецы

Карта Таро: Маг

Близнецы получат шанс повлиять на ситуацию, которая раньше казалась сложной. Используйте свои сильные стороны, коммуникабельность и смекалку - нужные ресурсы уже в ваших руках.

Рак

Карта Таро: Луна

День может быть полон сомнений и неоднозначных сигналов. Не торопитесь делать выводы, особенно в отношениях: часть ваших страхов может оказаться только игрой воображения.

Лев

Карта Таро: Солнце

Львов ждет один из самых положительных арканов Таро. День благоприятен для встреч, новых начинаний и дел, которые хочется делать с воодушевлением.

Дева

Карта Таро: Отшельник

Девам 17 августа может захотеться тишина и личное пространство. Не стоит заставлять себя быть в центре внимания - пауза поможет разобраться в мыслях и принять правильное решение.

Весы

Карта Таро: Влюбленные

Карта может поставить Весов перед важным выбором, особенно в сфере отношений. Прислушайтесь не только к чужим ожиданиям, но и к собственным желаниям - ответ может быть ближе, чем кажется.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Не испугайтесь названия карты: она символизирует завершение одного этапа и начало другого. 17 августа Скорпионам стоит отпустить то, что уже утратило смысл, чтобы освободить место для нового.

Стрелец

Карта Таро: Колесо Фортуны

День может принести Стрельцам неожиданный поворот событий. Будьте готовы быстро воспользоваться шансом, который появится вроде бы случайно.

Козерог

Карта Таро: Справедливость

Козерогам придется принять решение, опираясь на факты, а не эмоции. Честность с собой и другими поможет избежать ошибок и расставить все по своим местам.

Водолей

Карта Таро: Звезда

Для Водолеев это день надежды, вдохновения и веры в свои силы. Даже если желаемый результат еще далеко, сейчас важно не отказываться от планов и продолжать двигаться вперед.

Рыбы

Карта Таро: Туз Кубков

Рыбам карта обещает эмоциональное обновление и приятные переживания. Это хороший день для любви, откровенного разговора или нового знакомства, которое оставит теплое впечатление.