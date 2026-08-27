Таро-гороскоп на 27 августа: кому карты обещают удачу, а кому - сюрпризы

Овен

Карта Таро: Влюбленные, перевернутая

День может принести сомнения или сложный выбор, особенно в отношениях. Не спешите соглашаться на то, что противоречит вашему настоящему желанию.

Телец

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Это благоприятный день для командной работы, обучения и совместных проектов. Ваши знания и усилия могут быть заметны и оценены по достоинству.

Близнецы

Карта Таро: Десятка Кубков

Карта обещает теплую атмосферу, приятное общение и моменты радости с близкими. День хорошо подходит для встреч, примирения и укрепления важных связей.

Рак

Карта Таро: Туз Жезлов

У вас может появиться новая идея или сильное желание наконец-то взяться за дело, которое вы давно откладывали. Не игнорируйте этот импульс - он способен стать началом чего-то перспективного.

Лев

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

События могут развиваться медленнее, чем вы ожидаете, а планы - внезапно меняться. Не пытайтесь ускорить все силой: лучше проверить детали и дождаться подходящего момента.

Дева

Карта Таро: Звезда, перевернутая

Может появиться ощущение, что желаемое пока недостижимо, а результаты не соответствуют вашим ожиданиям. Не теряйте веру в себя из-за одной неудачи - сейчас важно вернуть себе внутреннюю опору.

Весы

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

День будет динамичным и может подтолкнуть вас к смелым решениям. Используйте свою энергию для действий, но не позволяйте эмоциям заставить вас обещать больше, чем вы готовы выполнить.

Скорпион

Карта Таро: Дурак, перевернутая

Не самый подходящий момент для риска ради самого риска. Перед новым шагом стоит проверить, действительно ли вы готовы к последствиям, а не просто хотите убежать от надоевшей ситуации.

Стрелец

Карта Таро: Тройка Жезлов

Вы можете увидеть перспективу, которая откроет новое направление в работе или личной жизни. День благоприятен для планирования, путешествий и шагов, которые помогут расширить ваши возможности.

Козерог

Карта Таро: Тройка Кубков

Вас ждет день общения, встреч и приятных новостей. Не отказывайтесь от компании друзей или коллег - именно через людей может прийти хорошее настроение или полезная возможность.

Водолей

Карта Таро: Солнце, перевернутая

День может оказаться не столь ярким, как вы себе представляли, хотя серьезных причин для разочарования нет. Не разрешайте мелким неудачам испортить общую картину и обесценить свои успехи.

Рыбы

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Карта напоминает о балансе между тем, что вы отдаете, и тем, что получаете вместо этого. 27 августа возможна помощь от другого человека или ситуация, в которой ваша поддержка станет очень важной.