Таро-гороскоп на 28 октября: что следует сделать Ракам, Водолеям и другим знакам Зодиака

Овен

Карта Таро: Пятерка Жезлов (перевернутая)

В этот день не тратьте время на спор, в котором каждый пытается доказать свою правоту.

На работе, если коллега не согласна с вами, предложите один конкретный вариант решения вместо повторения аргументов. Если у вас есть собственное дело или работаете на фрилансе, письменно согласуйте с клиентом спорные моменты, чтобы не возвращаться к ним снова.

В отношениях обсудите причину напряжения без обвинений и договоритесь об одном изменении, которое устроит обоих. Не пытайтесь выиграть любую дискуссию.

Телец

Карта Таро: Повешенный (прямая)

Если дело не двигается, сегодня попробуйте посмотреть на него с другой стороны.

Наемным работникам следует в течение 15 минут пересмотреть постоянно откладываемую задачу и определить, что именно мешает ее выполнить. Если вы работаете на себя, попросите одного клиента или коллегу оценить ваше предложение и проверьте, не пропускаете ли вы очевидную альтернативу.

В отношениях не пытайтесь заставить близкого человека измениться: сформулируйте одну просьбу о собственной нужде. Не принимайте решения только из-за желания как можно быстрее избавиться от неопределенности.

Близнецы

Карта Таро: Семерка Мечей (прямая)

Сегодня проверяйте информацию перед использованием ее в своих аргументах. Если на работе вас спрашивают о теме, в которой вы не уверены, прямо скажите, что уточните ответ и вернитесь с ним после проверки источников.

Фрилансерам и предпринимателям следует перечитать условия договоренностей с клиентами и в письменном виде зафиксировать то, что до сих пор обсуждали только устно.

В отношениях не проверяйте партнера тайком: если вас что-то беспокоит, задайте прямой вопрос. Избегайте утаивания важных деталей, ведь оно может подорвать доверие.

Рак

Карта Таро: Восьмерка Кубков (прямая)

Если определенное дело давно не доставляет удовольствия, выясните сегодня, есть ли смысл продолжать его в нынешнем виде.

На работе выпишите три причины, по которым потеряли интерес к заданию, и определите, что можно изменить без немедленного увольнения. Если речь идет о своем проекте, просмотрите его результаты за последний месяц и решите, от какой части работы следует отказаться.

В отношениях честно назовите потребность, которая осталась неудовлетворенной, вместо того чтобы молча удаляться. Не путайте временную усталость с окончательным решением уйти.

Лев

Карта Таро: Сила (перевернутая)

Сегодня обратите внимание на то, как реагируете на критику. Если руководитель или коллега указал на ошибку, отделите факты от собственного раздражения и исправьте то, что действительно требует внимания.

Если вы управляете командой, не требуйте срочного согласия: дайте сотрудникам возможность объяснить свою позицию.

В отношениях вместо резкого ответа возьмите паузу на 10 минут, и только тогда возвращайтесь к разговору. Сегодня важно не доказывать свою силу давлением на других.

Дева

Карта Таро: Маг (перевернутый)

Вы можете недооценивать собственные способности или, наоборот, браться за большее, чем реально способны выполнить.

Если вы работаете в команде, выберите одно задание, которое хорошо знаете, и завершите его до конца рабочего дня вместо того, чтобы распыляться. Фрилансерам и предпринимателям следует проверить, соответствуют ли обещания клиентам реальным возможностям и срокам. Не приукрашайте результаты и не скрывайте трудностей.

Если не хватает навыков, определите конкретный вопрос, который необходимо проработать, вместо того чтобы обесценивать всю свою работу.

Весы

Карта Таро: Двойка Мечей (прямая)

Если сегодня придется выбирать между двумя вариантами, выпишите их преимущества, риски и последствия.

На работе попросите уточнить один факт, недостающий для решения, вместо того чтобы соглашаться под давлением коллег. Если вы ведете собственное дело, установите конкретное время, до которого сравните предложения и ответите клиенту.

В отношениях, когда взгляды расходятся, договоритесь вернуться к разговору вечером и к тому времени сформулируйте, что для вас важно. Не откладывайте вопросы без указанного срока.

Скорпион

Карта Таро: Суд (прямая)

28 октября следует честно оценить решение, последствия которого вы уже видите.

Если на работе вам вернули задачу с исправлениями, не ограничивайтесь косметическими изменениями: выясните причину ошибок и составьте краткий список того, что необходимо исправить. Если вы управляете собственным делом, просмотрите один проект или договоренность, результаты которой не соответствуют ожиданиям, и решите, что делать дальше.

В отношениях признайте свою ошибку, если она была, и предложите конкретный способ ее исправить. Не перекладывайте ответственность на других.

Стрелец

Карта Таро: Паж Мечей (прямая)

Сегодня обращайте внимание на вопросы, возникающие во время разговоров, но не делайте выводы на основе слухов.

Наемным работникам полезно уточнить требования к заданию, если указания руководителя кажутся противоречивыми. Если вы работаете на себя, проверьте информацию о потребностях клиента перед тем, как готовить предложение: задайте два-три конкретных вопроса.

В отношениях вместо предположений прямо спросите близкого человека, что он имел в виду. Не распространяйте непроверенные сведения и не превращайте любопытство в допрос.

Козерог

Карта Таро: Император (перевернутый)

Проверьте, не пытаетесь ли вы контролировать каждый пустяк. Если вы наемный работник, определите два дела, которые действительно нужно завершить сегодня, а остальное перенесите или согласуйте с руководителем.

Предпринимателям следует пересмотреть распределение обязанностей: передайте сотруднику одну задачу, которую он может выполнить без постоянного наблюдения.

В отношениях обсудите совместное решение без ультиматумов и требования сделать все по-вашему. Не путайте ответственность со стремлением управлять каждым шагом других.

Водолей

Карта Таро: Башня (перевернутая)

Если вы давно откладываете сложный разговор или устранение проблемы, сегодня определите один шаг, который поможет не допустить его обострения.

На работе проверьте, нет ли нерешенного вопроса, который может сорвать сроки, и сообщите ответственным о риске. Если у вас есть собственное дело, просмотрите процесс, в котором регулярно возникают сбои, и устраните одну конкретную причину.

В отношениях не умалчивайте тему, к которой постоянно возвращаетесь мысленно: договоритесь о спокойном разговоре. Не игнорируйте проблему только потому, что открытый конфликт вам неприятен.

Рыбы

Карта Таро: Семерка Кубков (перевернутая)

Если в последнее время вы сомневались в своих желаниях, сегодня отделите факты от предположений.

В отношениях запишите, что вы точно знаете о ситуации, а что только додумали, и обсудите с партнером один конкретный вопрос. Если вы без пары, определите три качества, которые вам действительно важны в потенциальном партнере, вместо того чтобы ориентироваться на идеализированный образ. Избегайте обещаний, построенных на фантазиях.

Перевернутая Семерка Кубков напоминает о ясности и выборе на основе реальности, а не о гарантированном примирении.