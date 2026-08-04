Таро-гороскоп на 4 августа: каким знакам Зодиака судьба готовит большие перемены
Астрологи подготовили прогноз на 4 августа по картам Таро. Для кого-то этот день станет временем важных решений и новых возможностей, а кому-то стоит внимательнее отнестись к знакам, которые посылает судьба.
Styler рассказывает, на что каждому знаку Зодиака следует обратить внимание во вторник.
Овен
Карта дня: Колесница
Сегодня вы почувствуете прилив энергии и желание действовать. Не откладывайте важные решения - именно настойчивость поможет добиться результата.
Телец
Карта дня: Императрица
День благоприятен для заботы о себе, семье и финансовых вопросах. Возможна приятная новость или неожиданный комплимент, который поднимет настроение.
Близнецы
Карта дня: Маг
Перед вами откроются новые возможности, но воспользоваться ими смогут только те, кто не боится сделать первый шаг. Ваши слова сегодня будут иметь особую силу.
Рак
Карта дня: Луна
Не торопитесь доверять всему, что услышите. Интуиция подскажет правильный путь, если не позволите эмоциям одержать верх.
Лев
Карта дня: Солнце
Один из самых удачных дней недели. Хорошее настроение, поддержка близких и удачные стечения обстоятельств помогут быстрее добиться желаемого.
Дева
Карта дня: Отшельник
Сегодня лучше не торопиться и уделить время себе. Откровенный разговор с собой или небольшая пауза помогут найти ответы на важные вопросы.
Весы
Карта дня: Справедливость
Карты рекомендуют быть честными перед собой и другими. Любое решение, принятое сегодня, может повлиять на дальнейшее развитие событий.
Скорпион
Карта дня: Башня
Не пугайтесь неожиданных перемен - они откроют путь к чему-то лучшему. Иногда нужно разрушить старое, чтобы построить новое.
Стрелец
Карта дня: Колесо Фортуны
Удача может внезапно оказаться на вашей стороне. День подходит для новых знакомств, рискованных идей и смелых планов.
Козерог
Карта дня: Иерофант
Полезным станет совет человека, которому вы доверяете. Также это удачный день для обучения, оформления документов или решения официальных вопросов.
Водолей
Карта дня: Звезда
Не упускайте веру в свои мечты. Карты обещают приятные новости или знак, который подтвердит, что вы двигаетесь в правильном направлении.
Рыбы
Карта дня: Влюбленные
День принесет важный выбор или откровенный разговор. Не бойтесь слушать сердце - именно оно сегодня подскажет лучшее решение.