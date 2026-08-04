Таро-гороскоп на 4 серпня: яким знакам Зодіаку доля готує великі зміни
Астрологи підготували прогноз на 4 серпня за картами Таро. Для когось цей день стане часом важливих рішень і нових можливостей, а комусь варто уважніше поставитися до знаків, які посилає доля.
Styler розповідає, на що кожному знаку Зодіаку варто звернути увагу у вівторок.
Овен
Карта дня: Колісниця
Сьогодні ви відчуєте приплив енергії та бажання діяти. Не відкладайте важливі рішення - саме наполегливість допоможе досягти результату.
Телець
Карта дня: Імператриця
День сприятливий для турботи про себе, родину та фінансові питання. Можлива приємна новина або несподіваний комплімент, який підніме настрій.
Близнюки
Карта дня: Маг
Перед вами відкриються нові можливості, але скористатися ними зможуть лише ті, хто не боїться зробити перший крок. Ваші слова сьогодні матимуть особливу силу.
Рак
Карта дня: Місяць
Не поспішайте довіряти всьому, що почуєте. Інтуїція підкаже правильний шлях, якщо не дозволите емоціям узяти гору.
Лев
Карта дня: Сонце
Один із найвдаліших днів тижня. Гарний настрій, підтримка близьких і вдалі збіги обставин допоможуть швидше досягти бажаного.
Діва
Карта дня: Відлюдник
Сьогодні краще не поспішати та приділити час собі. Відверта розмова із собою або невелика пауза допоможуть знайти відповіді на важливі запитання.
Терези
Карта дня: Справедливість
Карти радять бути чесними перед собою та іншими. Будь-яке рішення, ухвалене сьогодні, може вплинути на подальший розвиток подій.
Скорпіон
Карта дня: Вежа
Не лякайтеся несподіваних змін - вони відкриють шлях до чогось кращого. Іноді потрібно зруйнувати старе, щоб побудувати нове.
Стрілець
Карта дня: Колесо Фортуни
Удача може несподівано опинитися на вашому боці. День підходить для нових знайомств, ризикованих ідей і сміливих планів.
Козоріг
Карта дня: Ієрофант
Корисною стане порада людини, якій ви довіряєте. Також це вдалий день для навчання, оформлення документів або вирішення офіційних питань.
Водолій
Карта дня: Зірка
Не втрачайте віру у свої мрії. Карти обіцяють приємні новини або знак, який підтвердить, що ви рухаєтеся у правильному напрямку.
Риби
Карта дня: Закохані
День принесе важливий вибір або щиру розмову. Не бійтеся слухати серце - саме воно сьогодні підкаже найкраще рішення.