Таро-гороскоп на 6 сентября: кому улыбнется удача, а кому стоит насторожиться

Овен

Карта Таро: Четверка Кубков

Овнам в этот день может быть сложно заметить хорошие возможности из-за усталости или эмоционального истощения. Не отказывайтесь от предложений только потому, что они кажутся вам не такими, как вы ожидали.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая

Тельцам стоит внимательнее отнестись к деньгам и уверенности в своих силах. Не позволяйте желанию казаться успешными заставлять вас тратить больше, чем вы можете себе позволить.

Близнецы

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Близнецов может ожидать приятное признание или результат, которым они смогут гордиться. День благоприятен для того, чтобы показать свои сильные стороны и не стесняться принимать комплименты.

Рак

Карта Таро: Император, перевернутый

Ракам карты советуют не пытаться контролировать все вокруг. Чрезмерное упрямство или желание навязать собственные правила могут только усложнить ситуацию.

Лев

Карта Таро: Туз Жезлов

Для Львов открывается пространство для нового старта, яркой идеи или неожиданного вдохновения. Если давно хотели что-нибудь начать, 6 сентября может стать хорошим моментом для первого шага.

Дева

Карта Таро: Дьявол

Девам следует обратить внимание на то, что отнимает их энергию и заставляет действовать вопреки собственным желаниям. Карта советует не поддаваться соблазнам и не позволять зависимостям или навязчивым мыслям управлять решениями.

Весы

Карта Таро: Двойка Кубков

Весов ждет благоприятный день для близости, искренних разговоров и укрепления важных отношений. Именно через взаимопонимание и поддержку можно получить то, чего давно не хватало.

Скорпион

Карта Таро: Десятка Жезлов

Скорпионам придется разобраться с накопленными делами и ответственностью, которую они взяли на себя. Не пытайтесь тянуть все самостоятельно - пора определить приоритеты и отказаться от лишнего.

Стрелец

Карта Таро: Башня

Для Стрельцов день может принести неожиданный поворот или разрушение плана, казавшегося непоколебимым. Не стоит паниковать: изменения могут освободить место для нового и помочь увидеть ситуацию более честно.

Козерог

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Козерогам следует проверить, не работают ли они на автомате и действительно ли получают результат от своих усилий. День подходит для того, чтобы исправить ошибки, посмотреть подход к работе и не тратить силы зря.

Водолей

Карта Таро: Мир

Для Водолея 6 сентября может стать моментом завершения важного этапа. Вы можете почувствовать, что наконец-то поставили точку в деле, которое долго оставалось незакрытым, и готовы двигаться дальше.

Рыбы

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Рыбам 6 сентября следует не отказываться от помощи и объединять усилия с другими. Совместная работа, полезное знакомство или дельный совет могут помочь добиться значительно лучшего результата, чем самостоятельные попытки.