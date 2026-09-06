Таро-гороскоп на 6 сентября: кому улыбнется удача, а кому стоит насторожиться
6 сентября карты Таро подскажут, на что обратить внимание в личных делах, работе и отношениях. Для каждого знака Зодиака выпала своя карта, которая поможет лучше понять энергию этого дня.
Styler рассказывает, что ждать в воскресенье.
Овен
Карта Таро: Четверка Кубков
Овнам в этот день может быть сложно заметить хорошие возможности из-за усталости или эмоционального истощения. Не отказывайтесь от предложений только потому, что они кажутся вам не такими, как вы ожидали.
Телец
Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая
Тельцам стоит внимательнее отнестись к деньгам и уверенности в своих силах. Не позволяйте желанию казаться успешными заставлять вас тратить больше, чем вы можете себе позволить.
Близнецы
Карта Таро: Шестерка Жезлов
Близнецов может ожидать приятное признание или результат, которым они смогут гордиться. День благоприятен для того, чтобы показать свои сильные стороны и не стесняться принимать комплименты.
Рак
Карта Таро: Император, перевернутый
Ракам карты советуют не пытаться контролировать все вокруг. Чрезмерное упрямство или желание навязать собственные правила могут только усложнить ситуацию.
Лев
Карта Таро: Туз Жезлов
Для Львов открывается пространство для нового старта, яркой идеи или неожиданного вдохновения. Если давно хотели что-нибудь начать, 6 сентября может стать хорошим моментом для первого шага.
Дева
Карта Таро: Дьявол
Девам следует обратить внимание на то, что отнимает их энергию и заставляет действовать вопреки собственным желаниям. Карта советует не поддаваться соблазнам и не позволять зависимостям или навязчивым мыслям управлять решениями.
Весы
Карта Таро: Двойка Кубков
Весов ждет благоприятный день для близости, искренних разговоров и укрепления важных отношений. Именно через взаимопонимание и поддержку можно получить то, чего давно не хватало.
Скорпион
Карта Таро: Десятка Жезлов
Скорпионам придется разобраться с накопленными делами и ответственностью, которую они взяли на себя. Не пытайтесь тянуть все самостоятельно - пора определить приоритеты и отказаться от лишнего.
Стрелец
Карта Таро: Башня
Для Стрельцов день может принести неожиданный поворот или разрушение плана, казавшегося непоколебимым. Не стоит паниковать: изменения могут освободить место для нового и помочь увидеть ситуацию более честно.
Козерог
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая
Козерогам следует проверить, не работают ли они на автомате и действительно ли получают результат от своих усилий. День подходит для того, чтобы исправить ошибки, посмотреть подход к работе и не тратить силы зря.
Водолей
Карта Таро: Мир
Для Водолея 6 сентября может стать моментом завершения важного этапа. Вы можете почувствовать, что наконец-то поставили точку в деле, которое долго оставалось незакрытым, и готовы двигаться дальше.
Рыбы
Карта Таро: Тройка Пентаклей
Рыбам 6 сентября следует не отказываться от помощи и объединять усилия с другими. Совместная работа, полезное знакомство или дельный совет могут помочь добиться значительно лучшего результата, чем самостоятельные попытки.
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