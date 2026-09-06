Таро-гороскоп на 6 вересня: кому усміхнеться удача, а кому варто насторожитися

Овен

Карта Таро: Четвірка Кубків

Овнам цього дня може бути складно помітити хороші можливості через втому або емоційне виснаження. Не відмовляйтеся від пропозицій лише тому, що вони здаються вам не такими, як ви очікували.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів, перевернута

Тельцям варто уважніше поставитися до грошей та власної впевненості у своїх силах. Не дозволяйте бажанню здаватися успішними змушувати вас витрачати більше, ніж ви можете собі дозволити.

Близнюки

Карта Таро: Шістка Жезлів

На Близнюків може чекати приємне визнання або результат, яким вони зможуть пишатися. День сприятливий для того, щоб показати свої сильні сторони й не соромитися приймати компліменти.

Рак

Карта Таро: Імператор, перевернутий

Ракам карти радять не намагатися контролювати абсолютно все навколо. Надмірна впертість або бажання нав'язати власні правила можуть лише ускладнити ситуацію.

Лев

Карта Таро: Туз Жезлів

Для Левів відкривається простір для нового старту, яскравої ідеї або несподіваного натхнення. Якщо давно хотіли щось почати, 6 вересня може стати хорошим моментом для першого кроку.

Діва

Карта Таро: Диявол

Дівам варто звернути увагу на те, що забирає їхню енергію та змушує діяти всупереч власним бажанням. Карта радить не піддаватися спокусам і не дозволяти залежностям чи нав'язливим думкам керувати рішеннями.

Терези

Карта Таро: Двійка Кубків

На Терезів чекає сприятливий день для близькості, щирих розмов і зміцнення важливих стосунків. Саме через взаєморозуміння та підтримку можна отримати те, чого давно бракувало.

Скорпіон

Карта Таро: Десятка Жезлів

Скорпіонам доведеться розібратися з накопиченими справами та відповідальністю, яку вони взяли на себе. Не намагайтеся тягнути все самостійно - настав час визначити пріоритети й відмовитися від зайвого.

Стрілець

Карта Таро: Вежа

Для Стрільців день може принести несподіваний поворот або руйнування плану, який здавався непохитним. Не варто панікувати: зміни можуть звільнити місце для нового й допомогти побачити ситуацію чесніше.

Козоріг

Карта Таро: Вісімка Пентаклів, перевернута

Козорогам варто перевірити, чи не працюють вони на автоматі та чи справді отримують результат від своїх зусиль. День підходить для того, щоб виправити помилки, переглянути підхід до роботи й не витрачати сили даремно.

Водолій

Карта Таро: Світ

Для Водоліїв 6 вересня може стати моментом завершення важливого етапу. Ви можете відчути, що нарешті поставили крапку в справі, яка довго залишалася незакритою, і готові рухатися далі.

Риби

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Рибам 6 вересня варто не відмовлятися від допомоги та об'єднувати зусилля з іншими. Спільна робота, корисне знайомство або слушна порада можуть допомогти досягти значно кращого результату, ніж самостійні спроби.