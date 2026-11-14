Эти знаки Зодиака чаще всего страдают из-за безответной любви: Рыбы, Раки и Тельцы

12 место - Водолей

Водолеи обычно не любят неопределенности и не готовы надолго зацикливаться на человеке, который не отвечает взаимностью. Даже сильные чувства не помешают им в конце концов выбрать собственную свободу.

11 место - Овен

Овны могут влюбляться очень страстно, но им трудно смириться с ролью человека, который постоянно ждет чужого внимания. Если они понимают, что их не выбирают, то рано или поздно пытаются двигаться дальше.

10 место - Стрелец

Стрельцы не любят тратить жизнь на ожидания, особенно если не видят никаких шагов навстречу. Они могут скучать по человеку, но со временем интерес к новому и желание жить ярко одерживают верх.

9 место - Близнецы

Близнецы способны долго возвращаться мыслями к человеку, который им нравится, и прокручивать в голове разные сценарии. Однако их изменчивость и потребность в общении помогают переключиться, когда становится ясно, что взаимности не будет.

8 место - Лев

Львам непросто смириться с тем, что любимый человек не отвечает на их чувства. Они могут ожидать изменения отношения, но в конце концов самолюбие подсказывает им, что любовь не должна превращаться в постоянную просьбу о внимании.

7 место - Весы

Весы часто идеализируют романтические отношения и могут верить в особую связь с человеком. Даже без четких обещаний они иногда оставляют надежды, что обстоятельства изменятся и чувства станут взаимными.

6 место - Дева

Девы склонны анализировать каждый пустяк, поэтому могут искать объяснение даже очевидному безразличию. Они долго убеждают себя, что человек просто переживает сложный период или еще не готов к отношениям.

5 место - Козерог

Козероги редко влюбляются бездумно, но если выбрали кого-то, то могут быть очень настойчивыми. Они способны годами сохранять чувства, особенно если считают, что между ними и этим человеком еще не все завершено.

4 место - Скорпион

Скорпионы тяжело переживают сильную эмоциональную привязанность и не всегда могут просто вычеркнуть человека из своей жизни. Даже если взаимности нет, они могут помнить каждую встречу, разговор и момент близости.

3 место - Телец

Тельцы не любят отказываться от того, во что уже вложили свои чувства. Они могут долго ждать любимого человека, надеясь, что в конце концов он заметит их преданность и изменит свое отношение.

2 место - Рак

Раки очень привязываются к людям и часто продолжают любить даже тогда, когда понимают, что им вместе не быть. Они могут годами беречь воспоминания, перечитывать старые сообщения и тайно надеяться на новый шанс.

1 место - Рыбы

Рыбы склонны видеть в людях больше, чем те готовы им дать, поэтому нередко влюбляются в собственный образ идеальных отношений. Они могут долго ждать человека, который не собирается их выбирать, верить в чудо и откладывать собственное счастье ради призрачной надежды.