Украинские приметы на новоселье: кого первого пускали в дом и зачем оставляли ужин для умерших

Когда дом считали завершенным и как выбирали день для входчин

В традиционной украинской культуре строительство жилья сопровождалось обрядами на каждом этапе. Появление на крыше так называемого цветка - зеленого деревца или ветки - сегодня часто воспринимается как знак завершения строительства. Однако исторически этот обычай имел несколько иное значение.

Как объясняет этнолог, доктор исторических наук, профессор Роман Силецкий в программе "Пороблено", после возведения основной конструкции дома работы могли продолжаться еще долго. Требовалось обустроить крышу, возвести печь, завершить столярные работы и выполнить другие работы.

Традиция устанавливать зеленую ветвь на новостройке имела названия "веха", "вольце", "косица" или "цветок". В то же время по материалам "Енциклопедії історії України" сначала ее могли вывешивать еще в начале строительства, а впоследствии обычай сместился ближе к его завершению.

В то же время ждать, пока все будет доведено до идеала, не всегда требовалось.

Входчины означали первый вход в новый дом, тогда как новоселье - праздничный гостинок по случаю переселения. На момент входчин дом мог быть еще не полностью завершенным, но уже пригодным для жизни.

Выбор дня для переезда придавали особый вес. По народным верованиям он мог повлиять на будущее семьи.

Полнолуние считали благоприятным временем: верили, что тогда и в доме всего будет достаточно.

Высокосного года для входчин пытались избегать.

Период поста также предпочитали не выбирать для столь важного перехода.

Церковные праздники могли быть удобной возможностью для переезда. Среди них упоминали Покрову, Введение, а также осенние поминальные дни, связанные с праздниками Луки, Дмитрия и Михаила.

Перед входами могли заказывать в церкви молебен, приглашать священника для освящения дома или самостоятельно обрызгать его святой водой. В отдельных местностях также шли на кладбище, чтобы символически пригласить умерших родственников в новый дом.

Почему первыми в новый дом впускали кота, петуха или ребенка

Одно из самых интересных поверий касалось первого гостя нового дома. В разных регионах Украины верили, что человек, который первым переступит порог, может вскоре умереть. Поэтому хозяева пытались обойти эту опасность посредством символической замены.

В некоторых местностях первыми в дом пускали старшего члена семьи. В других для этого выбирали животного или малого ребенка. Но это не все:

Кот должен был первым обойти новое жилище или переночевать в нем.

должен был первым обойти новое жилище или переночевать в нем. Петух или курица также могли исполнять роль первого гостя.

также могли исполнять роль первого гостя. Собака в отдельных местных традициях тоже становилась участником обряда.

в отдельных местных традициях тоже становилась участником обряда. Ребенок до семи лет, желательно мальчик, считался особенно "пригодным" для такого ритуала из-за народных представлений о его невиновности.

На Бойковщине первого гостя могли называть "заседичем", а в других регионах использовали название "полазник". Эти наименования не были одинаковыми для всей Украины.

Животное, которое первым входило в дом, по поверьям, нужно было оставить при хозяйстве. Ее нельзя было выгонять, зарезать или съедать: оно уже исполнила особую роль в судьбе нового дома.

Как переносили домового из старого дома

В традиционных представлениях украинцев каждый дом имел своего духа-опекуна - домового. Считалось, что он помогает поддерживать порядок в хозяйстве, а потому, переселяясь, его не хотели оставлять в старом доме.

Один из способов переноса был связан с печью. Хозяева выгребали жар и забирали его в новую квартиру. Огонь символизировал продолжение домашней жизни, тепла и благополучия.

В других местностях из старого дома забирали вещи, которым приписывали особое значение. Например, плетеный постел - традиционную обувь - могли тащить за волоки в новый дом, а один из лаптей забрасывали на чердак.

Такие действия были не просто бытовыми мелочами. Они символизировали перенос привычного домашнего порядка в новое пространство.

Что первыми заносили через порог и зачем оставляли хлеб

Первые вещи, которые попадали в новый дом, также имели символическое значение.

Одними из важнейших были икона и хлеб, завернутый в рушник.

Икону, с которой родители благословляли молодоженов на брак, могли переносить в новое жилище как семейную святыню. По словам Романа Силецкого, в подобных обрядах часто фигурировал образ святого Николая.

Хлеб символизировал обилие, благополучие и защиту семьи. Его клали на стол, а часть могли впоследствии засушить и хранить, другую - употребить.

В этнографических описаниях входчин также упоминаются полотенце, соль, зерно и мелкие деньги. Конкретный набор предметов зависел от местных обычаев.

Кто приходил на новоселье и почему гости не шли с пустыми руками

На праздничную гости приглашали родственников, соседей и мастеров, которые помогали сооружать дом. Это был не только семейный праздник, но и возможность поблагодарить людей, которые приобщились к строительству и обустройству жилья.

Гости приходили с подарками - так называемым "приносом". Одним из важнейших подарков был хлеб, завернутый в рушник. Могли приносить и другие вещи, которые символизировали пожелания изобилия и хорошей жизни.

Застолье имело обрядовое значение: первый пир в новом доме будто открывал новый этап жизни семьи. Верили, что важно провести этот день в согласии, без ссор и недобрых слов.

Почему после пира оставляли пищу для умерших

Особое место в традициях новоселья занимала память о предках. В праздничный пир могли символически приглашать умерших родителей, бабушек и дедушек.

По народным верованиям после завершения трапезы стол не убирали на ночь, ведь считалось, что умершие родственники также могут прийти в дом и разделить ужин с живыми.

Этот обычай отражал представление о связи поколений: даже после смерти родные оставались частью семейного мира, а их присутствие стремились ощутить и в новом доме.

Зачем в новой печи разжигали "живой" огонь

Печь в традиционном украинском жилье была значительно больше, чем место для приготовления пищи. Она давала тепло, была центром домашнего обихода и занимала важное место в народных представлениях о защите дома.

Поэтому первому огню в новой печи придавали особое значение. В некоторых традициях стремились добыть его "живым" способом - без использования уже имеющегося огня. Такая практика была связана с очищением пространства и началом новой домашней жизни.

Способы могли отличаться в зависимости от местности, поэтому не стоит говорить о едином для всей Украины ритуале. В народных представлениях огонь был эмблемой тепла, жизни и домашнего благополучия.

На чем спали в традиционном украинском доме

Представление о старом украинском доме часто связано с печью, лавками и деревянной мебелью. Спальные места обустраивали в соответствии с возможностями семьи и особенностями дома.

Спали на кроватях, деревянных настилах, скамьях или лежанках возле печи. Лежанка особенно выручала в холодное время, ведь нагревалась от печи и позволяла согреться. На нем могли отдыхать дети и старшие члены семьи.

В небольших домах пространство использовали бережливо: одна и та же часть помещения могла служить для разных бытовых нужд в зависимости от времени суток.

Сволок - главная балка дома и его оберег

Сволок - это главная деревянная балка, которая поддерживала потолок традиционного дома. Но его значение не ограничивалось конструкцией строения.

Как поясняет "Велика українська енциклопедія, на сволоках вырезали кресты, розетки и другие орнаменты, имевшие символическое и обереговое значение. Там могли оставлять имена хозяев, дать строительство и памятные надписи.

Сволок был своеобразной летописью семьи: по надписям можно было узнать о людях, возводивших дом, и о времени его постройки. В то же время он символизировал крепость дома, достаток и благополучие.

На гуцульских сволоках попадались и необычные изображения, в частности, мотив, похожий на русалку. Происхождение отдельных таких образов требует осторожного толкования: без убедительных доказательств нельзя утверждать, что они имели одно конкретное значение.

Какие обереги вырезали и рисовали на хате

Защитные символы могли появляться не только на сволоке. В украинской традиции обереговую роль приписывали крестам, солярным знакам, орнаментам на стенах, полотенцам и украшению печи.

В разных регионах жилье украшали по-разному. На Подолье, например, распространены были росписи и витинанки, которыми украшали стены и печь. Отдельные изображения имели не только декоративную функцию, но символически защищали домашнее пространство.

Такие обычаи отражали давнее стремление человека сделать жилье безопасным и уютным. Дом был местом, где семья работала, отдыхала, воспитывала детей и хранила память о предках.

Входы и новоселье объединяли практические действия с верованиями и родственными традициями. Именно поэтому переезд в новый дом был не просто сменой места жительства, а символическим началом новой жизни.