У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото)

Зіткнення трамваїв відбулося в Києві у понеділок ввечері, 8 квітня. Як зустрічні трамваї потрапили у ДТП, належить з'ясувати слідству. Про це повідомляють "Вартові еспрессо".

"Лобовуха" сталася між трамваями, які працюють на маршрутах 22 і 28. Відомо, що 28-й повертав ліворуч, а 22-й рухався прямо.

В результаті зіткнення постраждали три пасажири трамваїв. Їх госпіталізували медики "швидкої" допомоги.

Представники Київпастрансу від коментарів категорично відмовилися. Обставини з'ясовують слідчі.

Два трамваї скоїли лобове зіткнення в Києві (фото: facebook.com/vartovi.espreso/)

У той же час користувачі мережі активно коментують цю дивну пригоду, яку, якщо б не наявність потерпілих, можна було б назвати досить курйозною.

"Обидва водії працюють в "Uber";

"Лобовуха трамваїв - це сильно";

"Тепер фраза "Не трамвай - об'їдеш" знаходить нові фарби";

"Не трамвай - об'їде, подумали трамваєводи і взяли одне одного "на Одесу";

"Підрізав, зіткнувся і намагався сховатися у дворах! Але був зупинений пильними громадянами!"

"Там нещодавно рейки перекладали п'яні співробітники депо?"

"Не можна було перебудуватися? Тепер мене здивувати неможливо".

Нагадаємо, 6 квітня під Києвом сталася трагічна ДТП, в якій загинули дві молоді дівчини. 19-річний винуватець трагедії тоді зник з місця злочину.

Також ми писали про те, що 7 квітня під Києвом загинув у ДТП Володимир Слабовський, український патріот, волонтер, який допомагав українській армії з самого початку війни, генеральний директор однієї з найбільших українських агрокомпаній.