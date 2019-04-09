В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи: есть пострадавшие (фото)

Столкновение трамваев произошло в Киеве в понедельник вечером, 8 апреля. Как встречные трамваи попали в ДТП, предстоит выяснить следствию. Об этом сообщают "Вартові еспрессо".

"Лобовуха" произошла между трамваями, работающими на маршрутах 22 и 28. Известно, что 28-й поворачивал налево, а 22-й двигался прямо.

В результате столкновения пострадало три пассажира трамваев. Их госпитализировали медики "скорой" помощи.

Представители Киевпастранса от комментариев категорически отказались. Обстоятельства выясняют следователи.

Два трамвая совершили лобовое столкновение в Киеве (фото: facebook.com/vartovi.espreso/)

В то же время пользователи сети активно комментируют это странное происшествие, которое, если бы не наличие пострадавших, можно было бы назвать довольно курьезным.

"Оба водителя работают в "Uber";

"Лобовуха трамваев - это сильно";

"Теперь фраза "Не трамвай - объедешь" обретает новые краски";

"Не трамвай - объедет, подумали трамваеводы и взяли друг друга "на Одессу";

"Подрезал, столкнулся и пытался скрыться во дворах! Но был остановлен бдительными гражданами!"

"Там недавно рельсы перекладывали пьяные сотрудники депо?"

"Нельзя было перестроиться? Теперь меня удивить невозможно".

Напомним, 6 апреля под Киевом произошло трагическое ДТП, в котором погибли две молодые девушки. 19-летний виновник трагедии тогда скрылся с места преступления.

Также мы писали о том, что 7 апреля под Киевом погиб в ДТП Владимир Слабовский, украинский патриот, волонтер, помогающий украинской армии с самого начала войны, генеральный директор одной из крупнейших украинских агрокомпаний.