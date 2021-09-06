ПриватБанк припиняє ділові відносини із GlobalMoney та закриває рахунки компанії

ПриватБанк з 1 вересня 2021 року припинив будь-які ділові відносини з ТОВ "ГлобалМані". За припинення співпраці проголосували 7 осіб, що достатньо для кворуму.
Таке рішення було прийняте під час засідання Комітету з питань комплаєнсу та фінансової безпеки від 06.08.2021, де заслухали результати аналізу "Особливості співпраці банку з фінансовими компаніями", зокрема з ТОВ "ГлобалМані", у напрямках надання користування послугами банку з інкасації / приймання виручки; консолідатору платежів.
Згідно із даними стенограми з витягу з Протоколу №18, до уваги Комітету було представлено результати аналізу, який виявив фальшиву інкасацію через особисті картки представників компанії і ризикове використання інструменту “Cash to Card” у сервісі "Консолідатор платежів".
"Таким чином, вказані схеми фінансових компаній спрямовані на уникнення процедур ідентифікації і санкційного контролю, ведення діяльності поза рамками легальних / не заборонених економічних цілей", - йдеться в документі.
Згідно стенограми, серед інших недоліків у роботі GlobalMoney було виявлено:
Резюмуючи свій доклад, доповідач констатував, що на поточний момент діяльність фінансових компаній на кшталт GlobalMoney характеризується здебільшого розповсюдженням незаконних азартних ігор у термінальній та інтернет-мережі; постійним залученням до фінансових потоків (інкасації/виручки тощо) коштів, отриманих від незаконної діяльності / азартних ігор та / або джерело походження коштів яких не встановлено; відсутністю належної верифікації клієнтів; застосуванням механізму дрібнення платежів для уникнення контролю.
"Враховуючи постійне залучення Банку до підозрілої / незаконної діяльності, на розгляд Комітету пропонуються наступне рішення: Припинити ділові відносини з ТОВ "ГлобалМані". "За" проголосували 7 осіб (кворум наявний), "проти" - 0, утримались - 0. Виконати до 01.09.2021”, - йдеться у стенограмі “ПриватБанку”.
Нагадаємо, у серпні ветерани ГО "Вибачте, що живі" влаштували декілька акцій проти компанії Globalmoney. Спочатку біля БЦ "Ренесанс", де знаходиться офіс компанії, пройшов пікет.
Пізніше ветерани зібралися біля будівель СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування за фактами можливого співробітництва Globalmoney з незаконними фінустановами в "Л/ДНР" і російськими банками. Водночас стало відомо, що Нацполіція підозрює Globalmoney в незаконному виведенні понад 6,5 млрд грн.
Як відомо, у липні 2021-го правління банку "Альянс", який обслуговує платіжну систему GlobalMoney, заявило про припинення співпраці.