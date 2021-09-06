ПриватБанк припиняє ділові відносини із GlobalMoney та закриває рахунки компанії

Згідно із даними стенограми з витягу з Протоколу №18, до уваги Комітету було представлено результати аналізу, який виявив фальшиву інкасацію через особисті картки представників компанії і ризикове використання інструменту “Cash to Card” у сервісі "Консолідатор платежів".

"Таким чином, вказані схеми фінансових компаній спрямовані на уникнення процедур ідентифікації і санкційного контролю, ведення діяльності поза рамками легальних / не заборонених економічних цілей", - йдеться в документі.

Згідно стенограми, серед інших недоліків у роботі GlobalMoney було виявлено:

прийом платежів з метою організації і проведення турнірів зі спортивного покеру та кіберспорту на користь суб`єктів господарювання, які уклали меморандуми не з офіційними провайдерами вказаної діяльності, а з компаніями, що є так званими "нелегальними копіями" та не мають відповідних ліцензій на провадження діяльності;

використання своїх платіжних систем і банківських рахунків для збору готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольним організаторам злочинної схеми;

наявність негативних публікацій у ЗМІ щодо роботи з партнерами країни-агресора, проведення непрозорих схем діяльності, використання “чорного еквайрингу” в азартних іграх, зв`язок із торгівлею зброєю для ведення бойових дій у зоні ООС;

незакриті кримінальні провадження за правопорушення, пов`язані з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; шахрайством тощо (в т.ч. запити до Банку від СБУ та ДБР).

Резюмуючи свій доклад, доповідач констатував, що на поточний момент діяльність фінансових компаній на кшталт GlobalMoney характеризується здебільшого розповсюдженням незаконних азартних ігор у термінальній та інтернет-мережі; постійним залученням до фінансових потоків (інкасації/виручки тощо) коштів, отриманих від незаконної діяльності / азартних ігор та / або джерело походження коштів яких не встановлено; відсутністю належної верифікації клієнтів; застосуванням механізму дрібнення платежів для уникнення контролю.

"Враховуючи постійне залучення Банку до підозрілої / незаконної діяльності, на розгляд Комітету пропонуються наступне рішення: Припинити ділові відносини з ТОВ "ГлобалМані". "За" проголосували 7 осіб (кворум наявний), "проти" - 0, утримались - 0. Виконати до 01.09.2021”, - йдеться у стенограмі “ПриватБанку”.

Нагадаємо, у серпні ветерани ГО "Вибачте, що живі" влаштували декілька акцій проти компанії Globalmoney. Спочатку біля БЦ "Ренесанс", де знаходиться офіс компанії, пройшов пікет.

Пізніше ветерани зібралися біля будівель СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування за фактами можливого співробітництва Globalmoney з незаконними фінустановами в "Л/ДНР" і російськими банками. Водночас стало відомо, що Нацполіція підозрює Globalmoney в незаконному виведенні понад 6,5 млрд грн.

Як відомо, у липні 2021-го правління банку "Альянс", який обслуговує платіжну систему GlobalMoney, заявило про припинення співпраці.