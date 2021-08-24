Звинувачення у співпраці з Росією та фінансуванні тероризму. Що відомо про платіжну систему Globalmoney

Минулого тижня ветерани з ГО "Вибачте, що живі" влаштували кілька акцій проти Globalmoney. Так, 19 серпня було проведено пікет біля БЦ "Ренесанс", де знаходиться офіс компанії. А наступного дня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування щодо фактів можливої співпраці платіжної системи Globalmoney з незаконними фінансовими установами в ОРДЛО та російськими банками.

Що відомо про роботу Globalmoney – детальніше в нашому матеріалі.

Раніше стало відомо, що у російській соцмережі "Вконтакте" діє сторінка електронного гаманця Globalmoney – Global24. На запити клієнтів представник компанії відповів, що платіжна система працює з усіма банками на території Росії.

Також журналісти знайшли "Вконтакте" рекламу фінустанови так званої ЛНР "Первый коммерческий центр", в якій йшлося про можливість зняття коштів з гаманців Global24 в окупованому Луганську.

Крім того, за інформацією голови ГО "Вибачте, що живі" Данила Турчина, активісти зібрали чимало свідчень українських патріотів з ОРДЛО про спільні проекти цієї платіжної системи з російським банком ВТБ, про "сірі" термінали й пункти обміну, про переводи у "рубльову" готівку коштів з електронних гаманців тощо.

Звинувачення щодо діяльності Globalmoney на окупованих територіях вражають. Ще більш незрозумілим є сам факт існування такої компанії в Україні на восьмому році війни. Тому, щоб зрозуміти, як взагалі таке можливо, слід розглянути питання, кому належить ця компанія?

Родинний бізнес

Платіжна компанія Globalmoney була створена у 2009 році. Фірма була настільки близькою до "сім'ї" тодішнього президента Віктора Януковича, що навіть змогла у 2013 році зачистити український ринок від потужного російського конкурента WebMoney.

Перший гучний скандал навколо компанії виник у 2015 році, коли в ЗМІ з'явилися повідомлення про функціонування на території т. зв. "ЛНР" та "ДНР" цілої мережі терміналів. Стверджувалося, що у схемах переказів готівки з окупованих територій в Україну могла бути задіяна платіжна система Globalmoney.

Тоді нардеп Максим Поляков та ГО "Депутатський контроль" провели розслідування термінального бізнесу на території "ЛНР"/"ДНР". Вони з'ясували, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, причому платіж приходить від Globalmoney.

Звичайно, представники Globalmoney спростовували такі звинувачення, тому система досі працює в Україні.

Сьогодні головний офіс компанії розташовується в столичному БЦ "Ренесанс", який належить Вадиму Григор'єву – партнеру Валерія Хорошковського. Останній за влади Януковича встиг попрацювати віце-прем'єром, міністром фінансів й головою СБУ.

В свою чергу Григор'єв є співвласником двох дочірніх структур Globalmoney – "Глобал-Інвест" та "Глобал-Сервіс". Саме він викупав нерухомість підсанкційного російського банку ВТБ у Києві.

Global24 співпрацює із двома російськими платіжними системами – Payeer та Perfect Money. Ці системи дають змогу здійснювати повністю анонімні платежі до однієї тисячі доларів на добу. За збігом обставин, саме з цими платіжними системами працюють фінансові структури ОРДЛО.

У грудні 2020 року відбувся гучний скандал навколо мережі магазинів "АЛЛО" та Globalmoney. Ці компанії підозрювали у змові з метою ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців.

Наразі керуючими партнерами Globalmoney є Вадим Стрелковський та Олег Міщенко.

В останнього є широкі зв'язки в Антимонопольному комітеті України. Зокрема, він має гарні стосунки з головою Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексієм Хмельницьким. Хмельницький є однокурсником екс-керівника АМКУ Юрія Терентьєва. А у недавньому минулому – адвокат фірми "Азаров та партнери", котра спеціалізується на офшорах.

Взагалі родичі багатьох співробітників Globalmoney обіймають високі державні посади, зокрема, у силових структурах. Також серед наближених до власників компанії є й чоловік співробітниці АМКУ.

Реальні та підставні особи

Зазначені в офіційних державних реєстрах очільники ТОВ "Глобалмані" насправді – підставні фігури.

Один з таких співзасновників компанії — ТВЕРІТІН КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ (його частка внесок у статутний капітал — 5 265 000 грн, частка — 35,1%). Він також є засновником ТОВ "БІОЕНЕРГОГРУП ЕНЕРДЖІ" — фігуранта кримінального провадження.

Другий співвласник “ГлобалМані” — КАРПОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ — ймовірний фігурант численних (адміністративних й не лише) справ.

ФІЛІЯ №1 ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ" відкриває завісу та вказує на одного з реальних власників компанії — Міщенка Олега Леонідовича (вул. Тимошенка, б. 18, кв. 106, м. Київ, 04210).

Адже директор філії — КОРОБЕЙКО БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ — раніше також був очільником ТОВ “Розрахункові технології” (#43682742 — наразі в стані припинення).

Його засновники — МІЩЕНКО БОРИС ЛЕОНІДОВИЧ (ймовірно, рідний брат Олега Міщенка), МІЩЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА та НІКОЛАЙЧУК ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ.

Фото: Олег Мищенко

Тут показово, що дружина останнього – Ніколайчук Іляна Володимирівна – багато років працює в центральному офісі АМКУ (на посаді головного експерта). Втім, якщо подивитися декларації чиновниці (а в неї держпосада категорії В) у 2016- 2021 роках, у жодній з них не вдасться знайти хоч якісь дані про доходи її чоловіка-підприємця.

Також, Міщенко Ігор Леонідович є директором інтернет-магазину ТОВ "ФІШКИ.ЮА".

Ніколайчук також раніше був керівником компанії Міщенка ТОВ "ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Міщенко Борис Леонідович пов’язаний з юридичними особами "Цифро-рум", "Техсвіт", "Розрахункові технології" тощо.

Через ТОВ "БЕЙКЕРІ ФУД ІНДАСТРІ" (32858983) — екс ''ФОРНЕТТІ - УКРАЇНА'' виявляється також зв’язок із СТРЕЛКОВСЬКИМ В'ЯЧЕСЛАВОМ БОРИСОВИЧЕМ.

Наразі засновником компанії З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ ''БЕЙКЕРІ ФУД ІНДАСТРІ'' є Олег Міщенко.

Адже до грудня 2020-го 100% бенефіціарним власником компанії значилась його дружина Стрелковська Діана Валеріївна.

Вона також пов'язана з ТОВ "ДИВНА ЛОГІСТИКА 2020" (засновниця) та ін. юрособами.

Станом на 2017-19 рр. засновником ТОВ "БЕЙКЕРІ ФУД ІНДАСТРІ" був вищезгаданий КАРПОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, а керівником — Ніколайчук Олексій Павлович.

Інтелектуальні права, торгові марки, патенти тощо для всієї цієї бізнес-групи оформляє переважно одна й та сама юристка: представник — Гурич Олександра Володимирівна. Цікаво, що у відкритих базах у розділі “Інтелектуальна власність” на сторінці компанії "Глобалмані" Гурич не згадується.

За однією з Гурич адресою проживає громадянка СУРЕЛО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА, яка користується спільним мобільним телефоном із КОВАЛЕНКО ІРИНОЮ МИКОЛАЇВНОЮ. Остання була одним із платних помічників нардепа IV скликання, а нині заступника керівника анексованого Криму Єфіма Фікса.

Мапа зв'язків

Олександра ГУРИЧ виступає керівником та підписантом ТОВ "Ю.Т.С.", бенефіціаром якої виступає громадянин Росії — Мейбатов Саркіс Альбертович.

В РФ Мейбатова називають банкіром, який розорює мешканців окупованого Криму. Саркіс Альбертович також є членом московського регіонального осередку партії "Справедлива Росія". Як фінансист Мейбатов відомий тим, що дві його структури – Соцекономбанк та Нацбізнесбанк – Центробанк позбавив ліцензій.

У 2015 році суд у Москві відправив під домашній арешт Мейбатова та члена ради директорів Маст-банка Євгена Ростовцева, яких підозрювали у незаконному переводі у готівку 8,8 мільярдів рублів.

У цілій низці юридичних осіб Мейбатов виступає партнером великого прихильника президента РФ Володимира Путіна - одіозного бізнесмена та депутата Держдуми Росії Костянтина Рикова.

Станом на 2017 рік у ТОВ "Глобалмані" працювала Свередюк Катерина Андріївна – випускниця Державного університету телекомунікацій. У той самий час, тобто за сумісництвом, вона працювала в російській компанії Lift-FM.

На сьогодні Катерина Свередюк — співзасновниця ТОВ "ЛІФТ-ФМ КИЇВ" та ЗАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АСТРА" (00309677).

Її мати — ВАТУЛІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА — працює головним спеціалістом Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів України, про що свідчать її декларації. Згідно з даними з відкритих джерел, у 2015 році вона якимось чином пройшла перевірку в межах закону про очищення влади.

Це викликає купу запитань, адже чоловіком чиновниці Ватуліної, згідно з її деклараціями, є "громадянин Росії Олег". Чиновниця не зазначає ані його прізвища, ані як його по-батькові. Втім, з інших джерел випливає, що його повне ім’я — Ватулін Олег Анатолійович. Індивідуальний підприємець, керівник ООО "ОПТНЕФТЕТРЕЙД" (торгівля газом), який у минулому значився як засновник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ" (ліквідовано лише 01.08.2019). Цікаво, чим саме займалося підприємство, бо серед КЗЕД зокрема:

діяльність, пов'язана з використанням обчислювальної техніки та інформаційних технологій, інша;

діяльність із забезпечення безпеки та проведення розслідувань, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки, технічні випробування, дослідження, аналіз і сертифікація;

наукові дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук;

діяльність з управління фінансово-промисловими групами;

діяльність зі створення і використання баз даних та інформаційних ресурсів.

До речі, станом на 2016 рік Олег Ватулін, як і його донька — тодішня співробітниця Globalmoney – працював у компанії Lift-FM, зареєстрованій в країні-агресорі. Пізніше вони організували однойменну компанію безпосередньо в Україні.

Головний спеціаліст Фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Хасіярова Тетяна Сулейманівна в 2018 році отримала кредитні кошти від ТОВ "Глобал Мані". За рік до того кредит був записаний на її мати.

Бізнес Аврамова

Раніше кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Глобал Мані" було ВАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Нові Технології".

Головою Наглядової ради та президентом АТ значився Аврамов Іван Іванович.

У 2012 році Forbes опублікував список компаній, що належали Іванющенку та Аврамову, який був переданий виданню Аврамовим особисто. У нього, крім інших, Аврамов включив "Нові технології", компанію "Карпатибудінвест" та десятки інших структур.

До речі, "Карпатибудінвест" фігурувало у кримінальному розслідуванні про розкрадання 1,7 мільярдів гривень, що були спрямовані нібито на утеплення шкіл. У 2013 році між ТОВ “Карпатибудінвест” і ДП "Держеконінвест" було укладено договір про виконання ремонтних робіт 38 об'єктів у Луганській області за державні кошти. Однак більшість об’єктів так і залишились невідремонтованими.

У 2014 році після зміни влади в Україні та втечі Іванющенка та Аврамова за кордон, їхні активи стали вказувати своїми власниками нікому не відомих громадян ПАР.

Втім, не так давно Аврамова зняли з розшуку. Він повернувся до України та оформив собі дипломатичний імунітет: став консулом Болгарії у Бессарабії.

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Власникам та керівництву Globalmoney важко заперечувати зв'язок з токсичними особами, бо інформація про це міститься у відкритому доступі. Серед акціонерів компанії є втікачі – найближчі соратники такого самого втікача Януковича.

Проте, поки на державному рівні у фірми існує впливове прикриття, навіть звинувачення в такому тяжкому злочині, як фінансування тероризму, не стане на заваді бізнесу. Хоча українцям дедалі важче пояснити, чому Globalmoney досі працює і жодне розслідування за численні порушення законодавства проти цієї компанії не завершилися нічим.