ПриватБанк прекращает деловые отношения с GlobalMoney и закрывает счета компании

Согласно данным стенограммы из выписки из Протокола №18, ко вниманию Комитета были представлены результаты анализа, который выявил фальшивую инкассацию через личные карточки представителей компании и рисковое использование инструмента "Cash to Card" в сервисе “Консолидатор платежей”.

"Таким образом, указанные схемы финансовых компаний направлены на избежание процедур идентификации и санкционного контроля, ведения деятельности вне рамок легальных, не запрещенных экономических целей", - говорится в документе.

Согласно стенограмме, среди других недостатков в работе GlobalMoney было обнаружено:

прием платежей с целью организации и проведения турниров по спортивному покеру и киберспорту в пользу субъектов хозяйствования, которые заключили меморандумы не с официальными провайдерами указанной деятельности, а с компаниями, являются так называемыми "нелегальными копиями" и не имеют соответствующих лицензий на осуществление деятельности;

использование своих платежных систем и банковских счетов для сбора наличных денег от физических лиц с последующим переводом на счета фиктивных предприятий, подконтрольным организаторам преступной схемы;

наличие негативных публикаций в СМИ о работе с партнерами страны-агрессора, проведение непрозрачных схем деятельности, использование "черного эквайринга" в азартных играх, связь с торговлей оружием для ведения боевых действий в зоне ООС;

незакрытые уголовные производства за правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, мошенничеством и тому подобное (в т.ч. запросы в банк от СБУ и ГБР).

Резюмируя свой доклад, докладчик констатировал, что на текущий момент деятельность финансовых компаний вроде GlobalMoney характеризуется в основном распространением незаконных азартных игр в терминальной и интернет-сети; постоянным привлечением финансовых потоков (инкассации/выручки т.д) средств, полученных от незаконной деятельности / азартных игр и / или источник происхождения средств которых не установлено; отсутствием надлежащей проверки клиентов; применением механизма измельчения платежей для избежания контроля.

"Учитывая постоянное привлечение банка к подозрительной / незаконной деятельности, на рассмотрение Комитета предлагаются следующее решение: прекратить деловые отношения с ООО "Глобалмани". "За" проголосовали 7 человек (кворум имеется), "против" - 0, воздержались - 0. Выполнить до 01.09.2021”, - говорится в стенограмме "Приватбанка".