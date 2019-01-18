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Зіткнення літаків у Росії: з'явилися деталі

STYLERПодії    18.01.2019 - 09:55
Зіткнення літаків у Росії: з'явилися деталі
Ілюстративне фото (oruzhie.info)

Фахівці кажуть, що в небі могла статися "нештатна ситуація"

У Росії під Комсомольському-на-Амурі зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Як відомо, літаки зникли з радарів вранці 18 січня. Зараз російські фахівці кажуть, що швидше за все пілоти не змогли розрахувати безпечну відстань між літальними апаратами. Також експерти не виключають того, що під час навчань "сталася позаштатна ситуація".

Російські ЗМІ пишуть, що один літак після зіткнення впав в Татарській протоці, між Хабаровським краєм і Сахаліном, а другий зміг сісти з несправним двигуном.

Пілотам Су-34, який розбився, вдалося катапультуватися. Принаймні, після зіткнення в небі спостерігалися два парашутних купола.

Зіткнення літаків у Росії: з'явилися деталі

Су-34 (фото: vitalykuzmin.net)

Також повідомляється, що літаки летіли без боєкомплекту. Всього у навчаннях брало участь сім бомбардувальників.

Нагадаємо, нещодавно у Франції розбився винищувач "Міраж-2000". Його уламки були виявлені в департаменті Юра.

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