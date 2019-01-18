ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Столкновение самолетов в России: появились детали

STYLERПроисшествия    18.01.2019 - 09:55
Столкновение самолетов в России: появились детали
Иллюстративное фото (oruzhie.info)

Специалисты говорят, что в небе могла произойти "нештатная ситуация"

В России под Комсомольском-на-Амуре столкнулись два истребителя-бомбардировщики Су-34.

Как известно, самолеты пропали с радаров утром 18 января. Сейчас российские специалисты говорят, что скорее всего пилоты не смогли рассчитать безопасное расстояние между летательными аппаратами. Также эксперты не исключают того, что во время учений "произошла нештатная ситуация".

Российские СМИ пишут, что один самолет после столкновения упал в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином, а второй смог сесть с отказавшим двигателем.

Пилотам упавшего Су-34 удалось катапультироваться. По крайней мере, после столкновения в небе наблюдались два парашютных купола.

Столкновение самолетов в России: появились детали

Су-34 (фото: vitalykuzmin.net)

Также сообщается, что самолеты летели без боекомплекта. Всего в учениях принимало участие семь бомбардировщиков.

Напомним, недавно во Франции разбился истребитель "Мираж-2000". Его обломки были обнаружены в департаменте Юра.

В России столкнулись два истребителя Потеснит ли американский самолет-гигант украинскую "Мрию": мнение экспертов
Новости Украины Российская ФедерацияСамолет
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь