Столкновение самолетов в России: появились детали

Иллюстративное фото (oruzhie.info)

Специалисты говорят, что в небе могла произойти "нештатная ситуация"

В России под Комсомольском-на-Амуре столкнулись два истребителя-бомбардировщики Су-34.

Как известно, самолеты пропали с радаров утром 18 января. Сейчас российские специалисты говорят, что скорее всего пилоты не смогли рассчитать безопасное расстояние между летательными аппаратами. Также эксперты не исключают того, что во время учений "произошла нештатная ситуация".

Российские СМИ пишут, что один самолет после столкновения упал в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином, а второй смог сесть с отказавшим двигателем.

Пилотам упавшего Су-34 удалось катапультироваться. По крайней мере, после столкновения в небе наблюдались два парашютных купола.

Су-34 (фото: vitalykuzmin.net)

Также сообщается, что самолеты летели без боекомплекта. Всего в учениях принимало участие семь бомбардировщиков.

Напомним, недавно во Франции разбился истребитель "Мираж-2000". Его обломки были обнаружены в департаменте Юра.