На Закарпатті в католицькому храмі сталася пожежа (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Для ліквідації пожежі було направлено дві одиниці техніки та 11 пожежних

У Закарпатській області в місті Перечин у римо-католицькому храмі "Святого Августина" спалахнула пожежа. Як повідомили у прес-служба ДСНС області, інцидент стався у п'ятницю, 14 грудня, вранці.

Зазначається, що загорілися дерев'яні конструкції дзвіниці.

"Вогнем було пошкоджено дерев'яну підлогу дзвіниці на третьому поверсі площею 8 м2", - йдеться в повідомленні.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Для ліквідації пожежі до місця було направлено два відділення вогнеборців першої державної пожарноспасательной частини. Всього працювало дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Через півгодини пожежу вдалося зупинити.

Храм "Святого Августина" знаходиться на вулиці Ужгородської.

Надзвичайники додали, що причина пожежі та збитки наразі встановлюються.

Як повідомлялося раніше, прокуратура та поліція Києва у ході слідчих дій встановили особу одного зі зловмисників, які намагалися підпалити Андріївську церкву на Подолі.

Також ми писали про те, що у Миколаєві на території церкви Євангельських християн-баптистів Благодаті Божої сталася пожежа.

Нагадаємо, у США в ніч з 23 на 24 жовтня в штаті Массачусетс150-річна баптистська церква вигоріла вщент. Пожежа виникла від удару блискавки.

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Відео: РБК-Україна