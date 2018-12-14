На Закарпатье в католическом храме произошел пожар (фото)

Для ликвидации пожара были направлены две единицы техники и 11 пожарных
В Закарпатской области в городе Перечин в римско-католическом храме "Святого Августина" вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-служба ГоСЧС области, инцидент произошел в пятницу, 14 декабря, утром.
Отмечается, что загорелись деревянные конструкции колокольни.
"Огнем был поврежден деревянный пол колокольни на третьем этаже площадью 8 м2", - говорится в сообщении.
Фото: zk.dsns.gov.ua
Для ликвидации пожара к месту были направлены два отделения пожарных первой государственной пожарно-спасательной части. Всего работало две единицы техники и 11 человек личного состава.
Через полчаса пожар удалось удалось остановить.
Храм "Святого Августина" находится на улице Ужгородской.
Чрезвычайники добавили, что причина пожара и ущерб в настоящее время устанавливаются.
Как сообщалось ранее, прокуратура и полиция Киева в ходе следственных действий установили личность одного из злоумышленников, которые пытались поджечь Андреевскую церковь на Подоле.
Также мы писали о том, что в Николаеве на территории церкви Евангельских христиан-баптистов Благодати Божьей произошел пожар.
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Видео: РБК-Украина