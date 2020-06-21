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Мешканка будинку, що вибухнув у Києві, розповіла про чудесне спасіння

STYLERПодії    21.06.2020 - 15:16
Мешканка будинку, що вибухнув у Києві, розповіла про чудесне спасіння
Вибух будинку в Києві (фото: РБК-Україна)

Постраждалі від вибуху будинку у Києва на Позняках розповіли про трагедію

Мешканка дому в Києві, який сильно пошкодило вибухом на Позняках вранці 21 червня, розповіла про пережитий жах і чудо-порятунок.

Ірина каже, що вранці прокинулася від того, що її ніби щось штовхнуло і підкинуло вгору на ліжку, пише ГолосUA.

Дівчина каже, що після поштовху виникло відчуття паніки. Ще не розуміючи, що ж сталося, вона побігла до вхідних дверей, але їх заклинило.

"У цей час у двері подзвонив сусід і я крикнула, що мене заблокувало. Він буквально виламав двері. Я забігла до нього в квартиру і побачила, що від його квартири залишилася тільки частина - коридор уцілів, а от замість однієї кімнати залишилася суцільна дірка, кімнати фактично не залишилося", - каже Ірина.

Після цього протягом години, її й понад 20-ти інших мешканців будинку рятувальники діставали через дах.

Мешканка будинку, що вибухнув у Києві, розповіла про чудесне спасіння

Так виглядає будинок зі зворотного боку - деякі квартири "пробило" наскрізь (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що через вибух в будинку за адресою Соломії Крушельницької, 1/5, зруйновано п'ять поверхів. За інформацією Віталія Кличка, загинуло двоє людей, але в ДСНС говорять про одного загиблого.

Рятувальники виявили живою малолітню дитину під завалами. Передбачається, що у квартирі можуть залишатися батьки. Усього було врятовано три людини, які опинилися під руїнами.

Як ми писали раніше, мешканці будинку назвали винуватців вибуху багатоповерхівки в Києві. Водночас в МВС розробляють дві версії: газ або вибуховий пристрій. Зараз поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії, яка обслуговувала будинок, де стався вибух.

Всіх постраждалих від вибуху на час переселять в інтернат на Харківському шосе, де їх забезпечать харчуванням.

Раніше ми також повідомляли, що вибух будинку в Києві показали з висоти пташиного польоту і масштаби вражають.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Вибух
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