Стали відомі переможці кінофестивалю "Молодість"

Журі визначило кращі фільми
Стали відомі переможці 47-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", який проходив з 27 травня по 3 червня.
Лауреатів визначали у шести конкурсних програмах. Так, Гран-прі фестивалю за кращий дебютний фільм отримала картина Андріуса Блажевічюса "Святий".
Кращим повнометражним фільмом назвали стрічку Глинура Палмасона "Зимові брати". Спеціальну відзнаку журі вручили фільму "Вантаж" Огнєна Главонича.
Кращий короткометражний фільм – румунська "Блискуча нагла смерть" Серджіу Негулічі. Кращий фільм студентського конкурсу – польські "Тісні зв'язки" Зофії Ковалевської. Спеціальну відзнаку отримав норвезький фільм "Брижі" Свейе Матіаса Гленна. Нагороду журі програми Teen Screen вручили індійської картині "Дитячий квиток" Саміда Каккада.
Спеціальні нагороди дісталися фільмів "Супер-Модо" Ликаріона Вайнайна (Кенія, Німеччина, 2018) і "За голубими дверима" Маріуша Пале (Польща, 2016).
Приз за кращий фільм Національного конкурсу отримала стрічка "Штангіст" Дмитра Сухолиткого-Собчука (Україна, Польща, 2018) – за віртуозну режисуру і вражаючу образність.
Спеціальні нагороди журі національного конкурсу отримали фільм Нікона Романченко "Поза зоною" (за делікатний погляд і особливу інтонацію) і стрічка "Щасливі роки" Світлани Шимко та Галини Ярманової (за тонке відтворення невідомого світу). Найкращим фільмом конкурсу Shoot&Play обрали стрічку Анастасії Хоменко "Твій вибір принесе користь".
Приз глядацьких симпатій КМКФ "Молодість" отримав польський фільм "Тиха ніч" Петра Домалевського.
Приз за кращий ЛҐБТК-фільм конкурсу "Сонячний зайчик" отримала картина Марсело Мартинесси "Спадкоємиці".
Спеціальні нагороди журі конкурсу "Сонячний зайчик" отримали стрічка Офіру Рауля Ґрайцера "Кондитер" і фільм "Жорстка фарба" Філіппе Матцембахера і Марсыу Реолона.
Володарем "Скіфського оленя" за внесок у світове кіномистецтво став відомий німецький актор Юрген Прохнов.
Нагадаємо, що Сергій Лозниця отримав престижну кінопремію.
Топ-5 нових українських фільмів