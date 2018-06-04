Стали известны победители кинофестиваля "Молодость"

Жюри определило лучшие фильмы
Стали известны победители 47-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который проходил с 27 мая по 3 июня.
Лауреатов определяли в шести конкурсных программах. Так, Гран-при фестиваля за лучший дебютный фильм получила картина Андриуса Блажевичюса "Святой".
Лучшим полнометражным фильмом назвали ленту Глинура Палмасона "Зимние братья". Специальное отличие жюри вручили фильму "Груз" Огнена Главонича.
Лучший короткометражный фильм – румынская "Блестящая наглая смерть" Серджиу негуличи. Лучший фильм студенческого конкурса – польские "Тесные связи" Зофии Ковалевской. Специальное отличие получил норвежский фильм "Рябь" Свейе Матиаса Гленне. Награду жюри программы Teen Screen вручили индийской картине "Детский билет" Самида Каккада.
Специальные награды достались фильмам "Супер-Модо" Ликариона Вайнайна (Кения, Германия, 2018) и "За голубыми дверями" Мариуша Пале (Польша, 2016).
Приз за лучший фильм Национального конкурса получила лента "Штангист" Дмитрия Сухолиткого-Собчука (Украина, Польша, 2018) – за виртуозную режиссуру и впечатляющую образность.
Специальные награды жюри национального конкурса получили фильм Никона Романченко "Вне зоны" (за деликатный взгляд и особую интонацию) и лента "Счастливые годы" Светланы Шимко и Галины Ярмановой (за тонкое воспроизведение неизвестного мира). Лучшим фильмом конкурса Shoot&Play выбрали ленту Анастасии Хоменко "Твой выбор принесет пользу".
Приз зрительских симпатий КМКФ "Молодость" получил польский фильм "Тихая ночь" Петра Домалевського.
Приз за лучший ЛҐБТК-фильм конкурса "Солнечный зайчик" получила картина Марсело Мартинесси "Наследницы".
Специальные награды жюри конкурса "Солнечный зайчик" получили лента Офира Рауля Ґрайцера "Кондитер" и фильм "Жесткая краска" Филиппе Матцембахера и Марсиу Реолона.
Обладателем "Скифского оленя" за вклад в мировое киноискусство стал известный немецкий актер Юрген Прохнов.
Напомним, что Сергей Лозница получил престижную кинопремию.
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