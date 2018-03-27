Стало відомо, чому президент DC Entertainment вирішила покинути свій пост

Діана Нельсон хоче приділяти більше уваги родині

Глава DC Entertainment і президент Warner Bros. Consumer Products Дайен Нельсон вже другого квітня покине свій пост на невизначений термін. Відомо, що цю новину співробітники дізналися зі спеціального меморандуму глави Warner Bros. Кевіна Тсуджіхари. Він зазначив, що зараз пріоритети Нельсон змінилися, і вона хоче впоратися з "сімейними і медичними проблемами". Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

"Після 22 років роботи в компанії вона хоче перезарядитися і провести час з сім'єю. Це було її рішення. Вся команда топ-менеджерів [Warner Bros.] і я підтримали його", - заявив Тсюджіхара.

Керівництвом компанією DC Entertainment займуться відразу кілька керівників різних рівнів, але ніхто з них не займе позицію Нельсон. Очікується, що в майбутньому вона повернеться на свою посаду.

Нагадаємо, що Роберт Дауні-молодший розповів про свою улюблену сцену з фільму "Месники: Війна нескінченності".