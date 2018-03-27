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Стало известно, почему президент DC Entertainment решила покинуть свой пост

STYLERКино        27.03.2018 - 12:42
Фото: Hollywood Reporter
Фото: Hollywood Reporter

Диана Нельсон хочет уделять больше внимания семье

Глава DC Entertainment и президент Warner Bros. Consumer Products Дайэн Нельсон уже второго апреля покинет свой пост на неопределенный срок. Известно, что эту новость сотрудники узнали из специального меморандума главы Warner Bros. Кевина Тсуджихары. Он отметил, что сейчас приоритеты Нельсон изменились, и она хочет справиться с "семейными и медицинскими проблемами". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"После 22 лет работы в компании она хочет перезарядиться и провести время с семьей. Это было ее решением. Вся команда топ-менеджеров [Warner Bros.] и я поддержали его", — заявил Тсюджихара.

 Руководством компанией DC Entertainment займутся сразу несколько руководителей различных уровней, но никто из них не займет позицию Нельсон. Ожидается, что в будущем она вернется на свой пост.

Напомним, что  Роберт Дауни-младший рассказал о своей любимой сцене из фильма "Мстители: Война бесконечности".

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Теги: кино, фильмы, президент
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