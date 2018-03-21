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Сценарист "Месників" розповів про вихід нової частини "Матриці"

STYLERКіно        21.03.2018 - 09:30
Фото: aperfecte/YouTube
Фото: aperfecte/YouTube

Зак Пенн працює над сценарієм наступного фільму франшизи

Американський сценарист Зак Пенн, який працював над фільмами "Неймовірний Халк", "Месники" і "Люди Ікс", розповів про свої плани на відродження франшизи "Матриця". Він тільки закінчив роботу над майбутнім науково-фантастичним фільмом "Першому гравцеві приготуватися" і вже готовий взятися за нові проекти. Про це повідомляє Screen Rant.

"Я прямо зараз працюю над " Матрицею". Досить важкий період. Це франшиза, яку я відчайдушно хочу повернути. Нехай я не можу розкрити подробиці, але скажу так - я роками діставав Warner Bros., щоб вони знову запустили її в роботу. Зараз, серед іншого, це один з безлічі проектів, над якими працюю", - сказав Пенн.

Сценарист зазначив, що готовий довести людям важливість цих фільмів. "Послухайте, я вважаю, що OASIS (віртуальний простір в "Першому гравцеві приготуватися"), в цілому, схожий на Матрицю. Я думаю, що і Матриця, і OASIS - це блискучі ідеї для розвитку всесвітів. А ці люди так не вважають, коли тільки новини перші про "Матрицю" пішли, вони такі "О ні, планується перезавантаження "Матриці"". Я ж їх не розумів. Я обожнюю "Матрицю", і мені здається, що вони [Warner Bros] перезапускатимуть фільми, і люди все самі побачать", - додав він.

Нагадаємо, що режисери "Месників: Війна Нескінченності" розповіли про зв'язок Таноса і Дарта Вейдера.

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Теги: Матрица, кіно, фільми
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