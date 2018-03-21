Сценарист "Мстителей" рассказал о выходе новой части "Матрицы"

Зак Пенн работает над сценарием следующего фильма франшизы

Американский сценарист Зак Пенн, который работал над фильмами "Невероятный Халк", "Мстители" и "Люди Икс", рассказал о своих планах на возрождение франшизы "Матрица". Он только закончил работу над предстоящим научно-фантастическим фильмом "Первому игроку приготовиться" и уже готов взяться за новые проекты. Об этом сообщает Screen Rant.

"Я прямо сейчас работаю над "Матрицей". Довольно трудный период. Это франшиза, которую я отчаянно хочу вернуть. Пусть я не могу раскрыть подробности, но скажу так — я годами доставал Warner Bros., чтобы они снова запустили её в работу. Сейчас, среди прочего, это один из множества проектов, над которыми работаю", - сказал Пенн.

Сценарист отметил, что готов доказать людям важность этих фильмов. "Послушайте, я считаю, что OASIS (виртуальное пространство в "Первому игроку приготовиться"), в целом, похож на Матрицу. Я думаю, что и Матрица, и OASIS — это блестящие идеи для развития вселенных. А эти люди так не считают, когда только новости первые про "Матрицу" пошли, они такие "О нет, планируется перезагрузка „Матрицы“". Я же их не понимал. Я обожаю "Матрицу", и мне кажется, что они [Warner Bros] перезапустят фильмы, и люди всё сами увидят", - добавил он.

Напомним, что режиссеры "Мстителей: Война Бесконечности" рассказали о связи Таноса и Дарта Вейдера.