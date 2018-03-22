"Тебе ніколи тут не було": українські зірки відвідали прем'єру трилера (фото)

У кінотеатрі "Оскар" відбулася гала-прем'єра фільму Лінн Ремсі "Тебе ніколи тут не було"

У Києві першими стрічку "Тебе ніколи тут не було" побачили Ігор Кондратюк, Ганна Добриднєва, Ганна Завальська, Сергій Лещенко та інші відомі персони.

Фото: зірки на гала-прем'єрі фільму (прес-служба)

Також гостями прем'єрного показу стали Вова Борисенко, Лавіка, Олексій Прищепа, В'ячеслав Соломка, Серж Смолін, Серж Пайє, Олексій Дівєєв-Церковний, On i Ona, Laud, Ілля Кваша та інші.

Фото: зірки на гала-прем'єри фільму (прес-служба)

"Тебе ніколи тут не було" — містичний трилер, поставлений відомим режисером Лінн Ремсі за романом Джонатана Еймса.

Світова прем'єра фільму пройшла на 70-му Каннському кінофестивалі, на якому фільм отримав дві нагороди: "Найкраща чоловіча роль" (Хоакін Фенікс) і "Кращий сценарій" (Лінн Ремсі).

Головні ролі виконали Хоакін Фенікс, американська актриса і модель російського походження Катерина Самсонова. Музику до фільму написав Джонні Грінвуд з Radiohead.

Про фільм:

Відставний військовий і колишній агент ФБР Джо знаходить собі нове заняття: він визволяє дівчат з мереж секс-торгівлі, діючи за рамками закону. Отримавши замовлення від великого політика, чия дочка-підліток потрапила в бордель, Джо з'ясовує, що брудний бізнес вплетений в павутину масштабної корупції і змов.

Відео: трейлер фільму (YouTube/Arthouse Traffic)

Зазначимо, що в українському прокаті фільм "Тебе ніколи тут не було" стартує 22 березня.

Нагадаємо, український фільм покажуть на найстарішому кінофестивалі короткого метра.