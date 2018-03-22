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"Тебя никогда здесь не было": украинские звезды посетили премьеру триллера (фото)

STYLERКино        22.03.2018 - 23:38
Анна Завальская (фото: пресс-служба)
Анна Завальская (фото: пресс-служба)

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма Линн Рэмси "Тебя никогда здесь не было"

В Киеве первыми ленту "Тебя никогда здесь не было" увидели Игорь Кондратюк, Анна Добрыднева, Анна Завальская, Сергей Лещенко и другие известные персоны. 

 

Фото: звезды на гала-премьере фильма (пресс-служба)

Также гостями премьерного показа стали Вова Борисенко, Лавика, Алексей Прищепа, Вячеслав Соломка, Серж Смолин, Серж Пайе, Алексей Дивеев-Церковный, On i Ona, Laud, Илья Кваша и другие. 

 

Фото: звезды на гала-премьере фильма (пресс-служба)

"Тебя никогда здесь не было" — мистический триллер, поставленный известным режиссером Линн Рэмси по роману Джонатана Эймса.

Мировая премьера фильма прошла на 70-м Каннском кинофестивале, на котором фильм получил две награды: "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс) и "Лучший сценарий" (Линн Рэмси).

Главные роли исполнили Хоакин Феникс, американская актриса и модель российского происхождения Екатерина Самсонова. Музыку к фильму написал Джонни Гринвуд из Radiohead.

О фильме:

Отставной военный и бывший агент ФБР Джо находит себе новое занятие: он вызволяет девушек из сетей секс-торговли, действуя за рамками закона. Получив заказ от крупного политика, чья дочь-подросток попала в бордель, Джо выясняет, что грязный бизнес вплетен в паутину масштабной коррупции и заговоров.

Видео: трейлер фильма (YouTube/Arthouse Traffic)

Отметим, что в украинском прокате фильм "Тебя никогда здесь не было" стартует с 22 марта.

Напомним, украинский фильм покажут на старейшем кинофестивале короткого метра.

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Теги: кино, фильмы, премьера, звезды
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