Золота Дзига 2018: стали відомі номінанти на український "Оскар"

Фото: Золота Дзига (youtube.com-hromadske.tv)
Рекордсменом за кількістю номінацій став фільму "Припутні"
Стали відомі всі номінанти Другий Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Їх список опублікували на офіційному сайт.
Найбільшу кількість номінацій отримали фільми "Припутні" Аркадія Непиталюк (11), "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва (9), "Стрімголов" Марини Степанської (7). "Рівень чорного" Валентина Васяновича (6).
За головну нагороду в категорії "Кращий фільм" будуть боротися такі картини: "Dzidzio Контрабас" режисера Олега Борщевського, "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва, "Припутні" Аркадія Непиталюка, "Рівень чорного" Валентина Васяновича і "Стрімголов" Марини Степанської.
Кращий режисер-постановник:
- Валентин Васянович ("Рівень чорного")
- Сергій Лозниця ("Лагідна")
- Аркадій Непиталюк ("Припутні")
Найкращий актор у головній ролі:
- В'ячеслав Довженко ("Кіборги")
- Михайло Хома ("Dzidzio Контрабас")
- Дмитро Хом'як ("Припутні")
Найкраща актриса у головній ролі:
- Даша Плахтій ("Стрімголов")
- Олена Узлюк ("Припутні")
- Лілія Яценко ("Чужа молитва")
Самий кращий документальний фільм:
- "Будинок "Слово" режисера Тараса Томенка
- "Дельта" Олександра Течинського
- "Діксі Ленд" Романа Бондарчука
- "Вабливий, Солодкий, Без меж або Пісні і Танці Смерті" Тетяни Ходаковської і Олександра Стеколенко
найкращий короткометражний ігровий фільм:
- "Бузок" Катерини Горностай
- "Випуск'97" Павла Острикова
- "Технічну перерву" Філіпа Сотніченко
Самий кращий анімаційний фільм:
- "Лабіринт" Олександра Колодія та Степана Коваля
- "Причинна" Андрія Щербака
- "Хроніка одного міста" Євгена Сивоконя
Кращий актор другого плану:
- Віктор Жданов ("Кіборги")
- Олег Мосійчук ("Стрімголов")
- Яків Ткаченко ("Припутні")
Краща актриса другого плану:
- Римма Зюбіна ("Межу")
- Ніна Набока ("Припутні")
- Лариса Руснак ("Стрімголов")
Кращий оператор:
- Валентин Васянович ("Рівень чорного")
- Юрій Король ("Кіборги")
- Олександр Рощин ("Припутні")
Кращий сценарист:
- Валентин Васянович ("Рівень чорного")
- Наталія Ворожбит ("Кіборги")
- Сергій Лозниця ("Лагідна")
- Аркадій Непиталюк, Роман Горбик ("Припутні").
Премію будуть вручати 20 квітня 2018 року.
До речі, український фільм візьме участь у програмі Каннського фестивалю.
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