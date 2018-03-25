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Украинский фильм примет участие в программе Каннского фестиваля

STYLERКино        25.03.2018 - 19:15
Фото: Каннский фестиваль (festival-cannes.com)
Фото: Каннский фестиваль (festival-cannes.com)

Режиссер фильма - Марыся Никитюк

Украинский фильм примет участие в специальной программе Каннского фестиваля. Об этом пишет издание "Тиждень" со ссылкой на пресс-службу Госкино.

Украинский фильм "Серафима", снятый по одноименному роману Олеся Ульяненко едет в Канны и будет представлен на специальной программе фестиваля La Fabrique des Cinemas du Monde.

La Fabrique des Cinemas du Monde – профессиональная программа, которая проходит в течении Каннского международного кинофестиваля. Ежегодно к участию отбирают только 10 фильмов.

Режиссер этого фильма – Марыся Никитюк. Экранизация романа Олеся Ульяненко "Серафима" является второй полнометражной работой этого режиссера.

Производством фильма занимается компания Kristi Films при поддержке Госкино. Продюсерами этого кинопроекта стали Юрий Минзянов, Мирослав Слабошпицкий и Игорь Савиченко.

Главную роль исполнила Мария Стопник – участница талант-шоу "Х-фактор".

В центре сюжета фильма история о молодой девушке Серафиму, которая живет в приморском городке и разбирается в травах и ядах. Пытаясь защитить себя, девушка отравляет своего друга и убегает из города на поиски своей пропавшей матери. Болезненная жажда любви превращает Серафиму в монстра и серийную убийцу и открывает жуткую правду о ее истинную сущность.

Видео: Тизер "Серафима" (Трейлери українського кіно)

Кстати, самый красивый мужчина Украины представит фильм на кинофестивале в Каннах.

Фильм о самом красивом мужчине Украины "Мистер Украина. Борьба с собой" будет представлен на Каннском фестивале. 

Украинский короткометражный фильм "Мистер Украина. Борьба с собой" будет представлен в программе Short Film Corner 71-го Международного Каннского кинофестиваля, который в этом году будет проходить с 8 по 19 мая.

В фильме "Мистер Украина. Борьба с собой" идея, режиссерская работа и роль главного героя принадлежат украинскому молодому актеру Богдану Юсипчуку, который по результатам конкурса Mr. World вошел в топ-10 самых красивых мужчин мира. 

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Теги: кино, Канны, фестиваль
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