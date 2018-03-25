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Український фільм візьме участь у програмі Каннського фестивалю

STYLERКіно        25.03.2018 - 19:15
Фото: Каннський фестиваль (festival-cannes.com)
Фото: Каннський фестиваль (festival-cannes.com)

Режисер фільму - Марися Нікітюк

Український фільм візьме участь у спеціальній програмі Каннського фестивалю. Про це пише видання "Тиждень" з посиланням на прес-службу Держкіно.

Український фільм "Серафима", знятий за однойменним романом Олеся Ульяненка їде до Канн і буде представлений на спеціальній програмі фестивалю La Fabrique des Cinemas du Monde.

La Fabrique des Cinemas du Monde – професійна програма, яка проходить протягом Каннського міжнародного кінофестивалю. Щороку до участі відбирають тільки 10 фільмів.

Режисер цього фільму – Марися Нікітюк. Екранізація роману Олеся Ульяненка "Серафима" є другою повнометражною роботою цього режисера.

Виробництвом фільму займається компанія Kristi Films за підтримки Держкіно. Продюсерами цього кінопроекту стали Юрій Мінзянов, Мирослав Слабошпицький та Ігор Савиченко.

Головну роль виконала Марія Стопник – учасниця талант-шоу "Х-фактор".

У центрі сюжету фільму - історія про молоду дівчину Серафиму, яка живе в приморському містечку і знається на травах і отруті. Намагаючись захистити себе, дівчина отруює свого друга і тікає з міста на пошуки своєї зниклої матері. Хвороблива жага любові перетворює Серафиму в монстра і серійну вбивцю і відкриває страшну правду про істинну сутність.

Відео: Тизер "Серафима" (Трейлери українського кіно)

До речі, найкрасивіший чоловік України представить фільм на кінофестивалі в Каннах.

Фільм про найкрасивішого чоловіка України "Містер Україна. Боротьба з собою" буде представлений на Канському фестивалі.

Український короткометражний фільм "Містер Україна. Боротьба з собою" буде представлений в програмі Short Film Corner 71-го Міжнародного Каннського кінофестивалю, який цього року буде проходити з 8 по 19 травня.

У фільмі "Містер Україна. Боротьба з собою" ідея, режисерська робота та роль головного героя належать українському молодому акторові Богдану Юсипчуку, який за результатами конкурсу Mr. World увійшов в топ-10 найкрасивіших чоловіків світу.

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Теги: кіно, Канны, фестиваль
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