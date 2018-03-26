Золотая Дзига 2018: стали известны номинанты на украинский "Оскар"

Фото: Золотая Дзига (youtube.com-hromadske.tv)
Рекордсменом по количеству номинаций стал фильма "Припутни"
Стали известны все номинанты Второй Национальной кинопремии "Золотая Дзига". Их список опубликовали на официальном сайте.
Наибольшее количество номинаций получили фильмы "Припутни" Аркадия Непиталюк (11), "Киборги" Ахтема Сеитаблаева (9), "Стремглав" Марины Степанской (7). "Уровень черного" Валентина Васяновича (6).
За главную награду в категории "Лучший фильм" будут бороться такие картины: "Dzidzio Контрабас" режиссера Олега Борщевского, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Припутни" Аркадия Непиталюка, "Уровень черного" Валентина Васяновича и "Стремглав" Марины Степанской.
Лучший режиссер-постановщик:
- Валентин Васянович ("Уровень черного")
- Сергей Лозница ("Кроткая")
- Аркадий Непиталюк ("Припутни")
Лучший актер в главной роли:
- Вячеслав Довженко ("Киборги")
- Михаил Хома ("Dzidzio Контрабас")
- Дмитрий Хомяк ("Припутни")
Лучшая актриса в главной роли:
- Даша Плахтий ("Стремглав")
- Елена Узлюк ("Припутни")
- Лилия Яценко ("Чужая молитва")
Самый лучший документальный фильм:
- "Дом "Слово" режиссера Тараса Томенко
- "Дельта" Александра Течинского
- "Дикси Ленд" Романа Бондарчука
- "Манящий, Сладкий, Без границ или Песни и Танцы о Смерти" Татьяны Ходаковской и Александра Стеколенко
Самый лучший короткометражный игровой фильм:
- "Сирень" Екатерины Горностай
- "Выпуск'97" Павла Острикова
- "Технический перерыв" Филиппа Сотниченко
Самый лучший анимационный фильм:
- "Лабиринт" Александра Колодия и Степана Коваля
- "Причинна" Андрея Щербака
- "Хроника одного города" Евгения Сивоконя
Лучший актер второго плана:
- Виктор Жданов ("Киборги")
- Олег Мосийчук ("Стремглав")
- Яков Ткаченко ("Припутни")
Лучшая актриса второго плана:
- Римма Зюбина ("Предел")
- Нина Набока ("Припутни")
- Лариса Руснак ("Стремглав")
Лучший оператор:
- Валентин Васянович ("Уровень черного")
- Юрий Король ("Киборги")
- Александр Рощин ("Припутни").
Лучший сценарист:
- Валентин Васянович ("Уровень черного")
- Наталья Ворожбит ("Киборги")
- Сергей Лозница ("Кроткая")
- Аркадий Непиталюк, Роман Горбик ("Припутни").
Премию будут вручать 20 апреля 2018 года.
Кстати, украинский фильм примет участие в программе Каннского фестиваля.
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