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Зірка "Хана Соло" розповів правду про непрофесіоналізм режисерів фільму

STYLERКіно        27.03.2018 - 13:08
Фото: Lucasfilm, Ltd.
Фото: Lucasfilm, Ltd.

Актор поділився деталями зйомок картини

Один з акторів "Хан Соло: Зоряні війни. Історії" анонімно розповів про те, чому студія Lucasfilm звільнила режисерів Філа Лорда і Кріса Міллера прямо в розпал знімального періоду. Він вважає, що їх професіоналізму не вистачило для створення такого масштабного проекту. Про це повідомляє ComicBook.

"Філ і Кріс непогані режисери, просто не для "Зоряних війн". Після 25-го дубля актори вже переглядалися в подиві. Це було дивно. Мені здається вони втратили контроль. Звичайно, вони відчували великий тиск, так як під час роботи над такими проектами за тобою дуже пильно стежать. Перший асистент режисерів був набагато досвідченіший і був змушений час від часу втручатися, щоб допомогти їм зняти якусь сцену", - розповів інсайдер.

Після того, як Лорда і Міллера відсторонили від зйомок, процесом почав керувати Рон Ховард. "Коли його призначили він швидко взяв під контроль всю площадку, і це відразу всі відчули. Він миттєво завоював загальну повагу. Він прекрасно знав, що і як робить, тому групі було з ним дуже комфортно працювати", - зазначив актор.

Світова прем'єра фільму запланована на 25 травня 2018 року.

Нагадаємо, що Стівен Спілберг пояснив, чому фільми Netflix є загрозою для кінематографа.

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Теги: Зоряні війни, фільми, режисер
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