Звезда "Хана Соло" рассказал правду о непрофессионализме режиссеров фильма

Актер поделился деталями съемок картины

Один из актеров "Хан Соло: Звездные войны. Истории" анонимно рассказал о том, почему студиия Lucasfilm уволила режиссеров Фила Лорда и Криса Миллера прямо в разгар съемочного периода. Он считает, что их профессионализма не хватило для создания такого масштабного проекта. Об этом сообщает ComicBook.

"Фил и Крис неплохие режиссеры, просто не для "Звездных войн". После 25-го дубля актеры уже переглядывались в недоумении. Это было странно. Мне кажется они утратили контроль. Конечно, они испытывали большое давление, так как во время работы над такими проектами за тобой очень пристально следят. Первый ассистент режиссеров был гораздо опытнее и был вынужден время от времени вмешиваться, чтобы помочь им снять какую-то сцену", - рассказал инсайдер.

После того, как Лорда и Миллера отстранили от сьемок, процессом начал руководить Рон Ховард. "Когда его назначили он быстро взял под контроль всю площадку, и это сразу все почувствовали. Он мгновенно завоевал всеобщее уважение. Он прекрасно знал, что и как делает, поэтому группе было с ним очень комфортно работать", - отметил актер.

Мировая премьера фильма запланирована на 25 мая 2018 года.

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