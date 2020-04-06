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Зеленського просять підвищити зарплату медикам до 30 тисяч гривень

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 07:39
Зеленського просять підвищити зарплату медикам до 30 тисяч гривень
Коронавірус і зарплати лікарів (колаж: РБК-Україна)

Володимира Зеленського просять ще раз підняти зарплату лікарям

Через коронавірус в Україні медикам, які контактують із зараженими, піднімуть зарплату на 300%. Але на сайті Петицій до Президента України з'явилося звернення, в якому українці просять главу держави ще раз підняти заробіток для лікарів.

Як повідомляється в нещодавно зареєстрованій петиції, лікарям варто визначити заробітну плату в 30 тисяч гривень. У той час як молодший медперсонал повинен отримувати 20 тисяч гривень.

"Пропоную збільшити заробітну плату всім медичним працівникам до 30000 грн в місяць медперсоналу, і 20000 грн молодшому медичному персоналу", - написав у своїй петиції Іванов Костянтин.

Варто відзначити, що великого відгуку в українців петиція не викликала. На поточний момент її підписали всього 87 осіб.

Варто нагадати, що задіяним у боротьбі з коронавірусом в Україні працівникам швидкої допомоги теж підвищать оклади. Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, фельдшери й водії швидкої, так само як і лікарі, отримають відповідні надбавки. Він також уточнив, що ці посади вказані в попередньому наказі в пункті про лікарів інших спеціальностей, зайнятих лікуванням підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, напередодні МОЗ визначив список медичних посад з підвищеними доплатами. Зокрема, передбачається, що медики будуть отримувати доплати в розмірі трьох окладів. При цьому підвищені доплати будуть виплачуватися, починаючи з зарплати за березень.

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