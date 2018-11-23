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Улюбленець юних українців: Google присвятив дудл знаменитому письменнику

STYLERНаука і техніка    23.11.2018 - 10:08
Улюбленець юних українців: Google присвятив дудл знаменитому письменнику
Колаж РБК-Україна

Сьогодні - 110 років від дня народження Миколи Носова

23 листопада 2018 року відомому дитячому письменнику Миколі Носову могло б виповнитися 110 років. З нагоди цього Google присвятив новий дудл автору "Незнайки".

"Поєднуючи казки та наукову фантастику, Микола Носов написав дитячу літературу, яка дала потужні уявлення про людську природу. Його короткі оповідання типу "Живий капелюх", "Огірки", "Чудові штани" та гумористична трилогія романів про пригоди маленького хлопчика Незнайка зробив Носова улюбленцем юних читачів", - йдеться на сайті Google.

Улюбленець юних українців: Google присвятив дудл знаменитому письменнику

Дудл, присвячений Миколі Носову (google.com)

Також автори дудла нагадали, що Носов народився в 1908 році у Києві, де пройшло його дитинство і молодість. Його родина мешкала на вулицях Глибочицькій, Борщагівській та на Маріїнсько-Благовіщенській (тепер Саксаганського). З 1915 по 1923 роки культовий письменник навчався в київській приватній гімназії Стельмашенка. З 1923 року родина мешкала у Ірпені. Навчався у вечірній робітничій школі. У 1927-1929 роках Микола Миколайович вчився в Київському художньому інституті.

Улюбленець юних українців: Google присвятив дудл знаменитому письменнику

Микола Носов (wikipedia.org)

Нагадаємо, раніше Styler зібрав для вас найкращі дудли, які за 20 років Google присвятив Україні. Серед них картинки, присвячені дням народження Лесі Українки, Івана Нечуя-Левицького, Соломії Крушельницької, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка та інших наших видатних співвітчизників.

Відео: РБК-Україна

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