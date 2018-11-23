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Любимец юных украинцев: Google посвятил дудл знаменитому писателю

STYLERНаука и техника    23.11.2018 - 10:08
Любимец юных украинцев: Google посвятил дудл знаменитому писателю
Коллаж РБК-Украина

Сегодня - 110 лет со дня рождения Николая Носова

23 ноября 2018 года известному детскому писателю Николаю Носову могло бы исполниться 110 лет. По случаю этого Google посвятил новый дудл автору "Незнайки".

"Сочетая сказки и научную фантастику, Николай Носов написал детскую литературу, которая дала мощные представления о человеческой природе. Его короткие рассказы типа "Живая шляпа", "Огурцы", "Чудесные брюки" и юмористическая трилогия романов о приключениях маленького мальчика Незнайки сделали Носова любимцем юных читателей", - говорится на сайте Google.

Любимец юных украинцев: Google посвятил дудл знаменитому писателю

Дудл, посвященный Николаю Носову (google.com)

Также авторы дудла напомнили, что Носов родился в 1908 году в Киеве, где прошло его детство и молодость. Его семья жила на улицах Глыбочицкой, Борщаговской и на Мариинско-Благовещенской (теперь Саксаганского). С 1915 по 1923 годы культовый писатель учился в киевской частной гимназии Стельмашенко. С 1923 года семья жила в Ирпене. Учился в вечерней рабочей школе. В 1927-1929 годах Николай Николаевич учился в Киевском художественном институте.

Любимец юных украинцев: Google посвятил дудл знаменитому писателю

Николай Носов (wikipedia.org)

Напомним, ранее Styler собрал для вас лучшие дудли, которые за 20 лет Google посвятил Украине. Среди них картинки, посвященные дням рождения Леси Украинки, Ивана Нечуя-Левицкого, Соломии Крушельницкой, Григория Сковороды, Тараса Шевченко и других наших выдающихся соотечественников.

Видео: РБК-Украина

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