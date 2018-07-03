В месенджері WhatsApp з'явилася нова важлива функція

У WhatsApp тепер можна створювати канали

Творці поширеного месенджера WhatsApp повідомили про реалізацію довгоочікуваної функції. Тепер користувачі можуть створювати свої канали. Про це розробники написали у своєму блозі.

У функцію "Групи" додали важливе оновлення – можливість відправляти повідомлення тільки адміністраторам групи. Інакше кажучи, розробники додали такий же функціонал, який раніше був доступний тільки в Telegram.

Тепер користувачі зможуть отримувати важливі оголошення та повідомлення на будь-яку тематику. Таким чином, наприклад, створити групу лише для інформування можуть органи місцевого самоврядування, некомерційні організації та навчальні заклади.

Адміни можуть позбавляти права на адмінство інших учасників групи, а творців груп тепер не можна буде з них видалити, зазначають розробники.

Група буде мати коротку анотацію, в якій адмін повинен описати цілі, правила або теми групи. Коли в ній з'являться нові учасники, вони побачать опис каналу. Крім того, можна знайти будь-якого учасника групи, ввівши його ім'я в пошук на сторінці з інформацією про групу.

Що цікаво, були внесені зміни, завдяки яким користувачі які, вийшли з групи, не зможуть бути повторно до неї доданими. Ці опції доступні для користувачів Android і iPhone.

Нагадаємо, раніше компанію WhatsApp звинуватили у поширенні фековых новин.

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