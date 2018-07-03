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В мессенджере WhatsApp появилась новая важная функция

STYLERНаука и техника        03.07.2018 - 13:02
Фото: WhatsApp (Pexels)
Фото: WhatsApp (Pexels)

В WhatsApp теперь можно создавать каналы

Создатели распространенного мессенджера  WhatsApp сообщили о реализации долгожданной функции. Теперь пользователи могут создавать свои каналы. Об этом разработчики написали в своем блоге.

В функцию "Группы" добавили важное обновление – возможность отправлять сообщения только администраторам группы. Иначе говоря, разработчики добавили такой же функционал, который ранее был доступен только в Telegram.

Теперь пользователи смогут получать важные объявления и сообщения на любую тематику. Таким образом, например, создать группу только для информирования могут органы местного самоуправления, некоммерческие организации и учебные заведения.

Админы могут лишать права на админство других участников группы, а создателей групп теперь нельзя будет из них удалить, отмечают разработчики.

Группа будет иметь краткую аннотацию, в которой админ должен описать цели, правила или темы группы. Когда в ней появятся новые участники, они увидят описание канала. Кроме того, можно найти любого участника группы, введя его имя в поиск на странице с информацией о группе.

Что интересно, были внесены изменения, благодаря которым вышедшие из группы пользователи не смогут быть повторно в нее добавлены. Данные функции доступны для пользователей Android и iPhone. 

Напомним, ранее компанию WhatsApp обвинили в распространении фековых новостей.

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Теги: WhatsApp
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