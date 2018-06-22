Платна підписка: YouTube і Facebook здивували користувачів нововведенням

Тепер доступ до деяких акаунтів стане обмеженим

Платформи YouTube і Facebook вирішили одночасно ввести платні підписки для користувачів. Про це повідомляє Bloomberg.

YouTube вводить платну підписку для каналів, які мають більше 100 тисяч передплатників. Як сказано в повідомленні, таку підписку просили ввести відео-блогери, так як для них єдиним джерелом заробітку на платформі була реклама.

Автори каналів отримають не весь прибуток від підписки, а тільки 70%, після вирахування податку з продажів. Однак, YouTube бере на себе комісії за проведення трансакцій, зокрема за кредитними картками.

В якості бонусів, користувачі, які оформлять підписку, зможуть отримати доступ до розширеного списку emoji, ексклюзивного контенту та атрибутиці.

Цього прикладу наслідувала і компанія Facebook. Як повідомляє сайт TechCrunch, вони запустили функцію платних груп в тестовому режимі. Для того, щоб отримати доступ до контенту у таких спільнотах, користувачам доведеться викласти від $5 до $30 в місяць.

Власники соціальної мережі вважають, що такий функціонал буде мотивувати адміністраторів груп створювати унікальний контент. Найближчим часом нововведення протестують в обмеженому колі груп і, якщо експеримент виявиться успішним, зроблять таку можливість загальнодоступною.

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