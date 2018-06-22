Платная подписка: YouTube и Facebook удивили пользователей нововведением

Теперь доступ к некоторым аккаунтам станет ограниченным

Платформы YouTube и Facebook решили одновременно ввести платные подписки для пользователей. Об этом сообщает Bloomberg.

YouTube вводит платную подписку для каналов, которые имеют более 100 тысяч подписчиков. Как сказано в сообщении, такую подписку просили ввести видео-блогеры, так как для них единственным источником заработка на платформе была реклама.

Авторы каналов получат не всю прибыль от подписки, а только 70%, после вычета налога с продаж. Однако, YouTube берет на себя комиссии за проведение трансакций, в частности по кредитным картам.

В качестве бонусов, пользователи, которые оформят подписку, смогут получить доступ к расширенному списку эмодзи, эксклюзивному контенту и атрибутике.

Этому примеру последовала и компания Facebook. Как сообщает сайт TechCrunch, они запустили функцию платных групп в тестовом режиме. Для того, чтобы получить доступ к контенту у таких сообществ, пользователям придется выложить от $5 до $30 в месяц.

Владельцы социальной сети считают, что такой функционал будет мотивировать администраторов групп создавать уникальный контент. В ближайшее время нововведение протестируют в ограниченном круге сообществ и, если эксперимент окажется успешным, сделают такую возможность общедоступной.

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