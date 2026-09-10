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Люди 10 сентября 2026, 15:52

15-летняя рекордсменка Гиннеса удивила "Україна має талант": выстрелила ногами из лука огненной стрелой

Пять лет назад ее номер поразил судей, но на этот раз София решила подготовить еще более сложный трюк
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
София Тепла на "Украина имеет талант" (фото: Styler)
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15-летняя София Тепла из Подольска Одесской области вернулась на "Україна має талант" пять лет спустя после первого выступления. На этот раз она, стоя на руках ногами, натянула лук и попала в мишень огненной стрелой.

Styler рассказывает, чем София удивила судей и почему ее называют мировой рекордсменкой.

Огненная стрела из лука - ногами

Выступление Софии стало одним из самых зрелищных номеров третьего выпуска талант-шоу. Гимнастка соединила в нем эквилибр, упругость и стрельбу из лука.

Сначала девушка выполнила сложные элементы на балансе и гибкости. А кульминацией номера стала стрельба: находясь в сложной позиции, она использовала ноги вместо рук, натянула лук и попала в мишень зажженной стрелой.

Этот эффектный трюк, который гимнастка выполняла впервые, нуждается в чрезвычайной точности, силе, координации и полном контроле над телом.

Судья Артем Пивоваров назвал выступление Софии "потрясающим проявлением настоящего мастерства". Он также отметил огромную работу, устойчивость и страхи, которые остаются за кулисами таких номеров.

Пять лет назад она уже удивляла этим шоу

София пришла на "Україна має талант" еще ребенком. В 2021 году, когда ей было 11, она показала номер, в котором демонстрировала невероятную гибкость, а в конце так же выстрелила из лука ногами, стоя на руках. Официальный YouTube-канал шоу называл ее выступление "эльфийской магией".

Через пять лет София заметно выросла не только физически, но и профессионально. Сегодня она уже имеет за плечами два мировых рекорда.

Первый она установила в 2022 году в Милане. Тогда 11-летняя София преодолела 20-метровую дистанцию в тройной гимнастической складке за 10,49 секунды и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Второй рекорд спортсменка установила в 2023 году. В тройной гимнастической складке она выполнила 21 отжим на одних руках за 30 секунд.

Так что возвращение на "Украина имеет талант" для Софии стало не просто еще одним телевизионным выступлением. В этот раз на сцену вышла уже опытная спортсменка-рекордсменка.

И свой "реванш" она точно сделала незабываемым - огненная стрела, выпущенная ногами, попала точно в цель.

Ранее мы показывали номер украинского ветерана, который, потеряв на войне конечности и зрение, пришел на "Украина имеет талант" и поразил всех меткой стрельбой из лука.

Україна має талант Книга рекордов Гиннеса
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