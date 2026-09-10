15-летняя рекордсменка Гиннеса удивила "Україна має талант": выстрелила ногами из лука огненной стрелой

Огненная стрела из лука - ногами

Выступление Софии стало одним из самых зрелищных номеров третьего выпуска талант-шоу. Гимнастка соединила в нем эквилибр, упругость и стрельбу из лука.

Сначала девушка выполнила сложные элементы на балансе и гибкости. А кульминацией номера стала стрельба: находясь в сложной позиции, она использовала ноги вместо рук, натянула лук и попала в мишень зажженной стрелой.

Этот эффектный трюк, который гимнастка выполняла впервые, нуждается в чрезвычайной точности, силе, координации и полном контроле над телом.

Судья Артем Пивоваров назвал выступление Софии "потрясающим проявлением настоящего мастерства". Он также отметил огромную работу, устойчивость и страхи, которые остаются за кулисами таких номеров.

Пять лет назад она уже удивляла этим шоу

София пришла на "Україна має талант" еще ребенком. В 2021 году, когда ей было 11, она показала номер, в котором демонстрировала невероятную гибкость, а в конце так же выстрелила из лука ногами, стоя на руках. Официальный YouTube-канал шоу называл ее выступление "эльфийской магией".

Через пять лет София заметно выросла не только физически, но и профессионально. Сегодня она уже имеет за плечами два мировых рекорда.

Первый она установила в 2022 году в Милане. Тогда 11-летняя София преодолела 20-метровую дистанцию в тройной гимнастической складке за 10,49 секунды и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Второй рекорд спортсменка установила в 2023 году. В тройной гимнастической складке она выполнила 21 отжим на одних руках за 30 секунд.

Так что возвращение на "Украина имеет талант" для Софии стало не просто еще одним телевизионным выступлением. В этот раз на сцену вышла уже опытная спортсменка-рекордсменка.

И свой "реванш" она точно сделала незабываемым - огненная стрела, выпущенная ногами, попала точно в цель.