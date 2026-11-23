Хищняк рассказала о визите к бабушке

В своих Instagram-сториз Хижняк рассказала об условиях в бабушкиной квартире в Украинке Киевской области.

"Ну что, заехали к бабушке в гости, привезла ей продукты. Дома очень холодно. Очень холодно. Эти батареи лед просто. Весь город замерзает. И я не знаю, что сейчас будет, когда ударят морозы", - рассказала она.

Антонина также выразила опасение, что из-за угрозы замерзания труб воду из системы отопления могут слить. В таком случае, предполагает актриса, людям придется временно покинуть свои дома.

"И 18 тысяч человек куда-то переселятся", - добавила Хижняк.

Отдельно она обратила внимание на перебои с электроснабжением.

"А если нет света, то чем греться?" - спросила актриса.

Чем известна Антонина Хижняк

Широкую популярность актрисе принесла роль Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", вышедшем в 2020 году. Однако ее фильмография охватывает детективы, драмы и романтические комедии.

Ранее Styler собирал фильмы и сериалы, в которых снялась Хижняк. Среди них - "След", "Я - Надежда", "Ключи от правды" и "Когда ты выйдешь замуж?"

В "Ключах от правды" актриса исполнила главную роль Валерии, расследующей гибель брата. А в сериале "Подмена" сыграла сразу двух сестер-близнецов - Екатерину и Ирину.

Антонина Хижняк станет новой "Холостячкой"

Также в октябре этого года стало известно, что Хижняк был объявлен главной героиней "Холостячки-2027".

Представляя актрису, команда проекта отметила ее прямолинейность, чувство юмора и стремление строить искренние отношения. Мужчин, которые хотели бы познакомиться с Хижняком, пригласили заполнять анкеты для участия в шоу.

Сама актриса впоследствии в шутку озвучила условие для потенциальных участников, о чем также писал Styler. Показывая свой домашний ужин, она обратилась к мужчинам, которые не разделяют ее кулинарные предпочтения.

"Женихи, если вы не любите борщ или селедку, можете даже не заполнять анкету. Мы тогда не подружимся", - пошутила Хижняк.